La ricetta dello Spritz, per un aperitivo fatto in casa

L’estate è sempre più vicina, le giornate sono più lunghe, le temperature in aumento e le restrizioni si allentano, anche se nel rispetto delle regole per limitare la diffusione del contagio. E cosa c’è di meglio se non un aperitivo in casa, magari in terrazza o in giardino, con gli amici più intimi? Un aperitivo con lo Spritz, ovviamente!

Cocktail per eccellenza in tema di aperitivi, lo Spritz è una delle bevande più amate, facile da fare e ottimo per stupire amici e parenti. Inoltre, per fare un buon Spritz anche a casa servono davvero pochissimi ingredienti e solo qualche minuto: ecco la ricetta e tutto il necessario per ottenere un ottimo risultato.

Spritz fatto in casa: cosa serve

Ghiaccio – alla base di ogni buon cocktail, il ghiaccio è il primo ingrediente a dover essere inserito nei bicchieri. A seconda dei gusti potrai abbondare, riempendo il bicchiere quasi nella sua interezza, o mettere solo qualche cubetto, per dare freschezza senza annacquare.

Prosecco – il prosecco è uno dei due ingredienti principali che compongono lo Spritz. Puoi scegliere quello che più ti piace, ma se sei indeciso ti consigliamo questo Valdobbiadene La Gioiosa, un Prosecco Superiore D.O.C.G dall'inconfondibile profumo fruttato con sentori di mela selvatica, di fiori di acacia e miele e dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Se non dovessi avere a disposizione il prosecco, o tempo per comprarlo, al suo posto puoi utilizzare un vino bianco frizzante, come il Moscato, un vino spumante frizzante aromatico con sentori di aromi floreali e frutti e ideale per gli aperitivi.

Aperol – la ricetta originale prevede l’utilizzo dell’Aperol, che però può essere sostituito dal Campari, a seconda dei gusti.

Acqua tonica – ultimo ingrediente per realizzare uno Spritz perfetto, l’acqua tonica può comunque essere sostituita in caso di emergenza con dell’acqua frizzante.

La ricetta dello Spritz

Ingredienti:

1/3 di prosecco o vino bianco frizzante

1/3 di bitter (Aperol o Campari)

1/3 di acqua tonica o frizzante

Per preparare uno Spritz impeccabile, versa in una caraffa 1/3 di prosecco o vino bianco frizzante, facendo attenzione a versare il prosecco lentamente così da non creare troppa schiuma, 1/3 di bitter (Aperol o Campari) e 1/3 di acqua tonica o frizzante, girando bene per amalgamare tutti gli ingredienti.

Una volta pronto lo Spritz, versalo in un tumbler, un bicchiere basso tipicamente da cocktail, o in un calice alto, con una fetta di arancia et voilà: l’aperitivo è pronto!