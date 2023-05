Il sale, che sapore che da!

Il sale dà sapore alla vita, insaporisce da secoli i nostri piatti.

Tuttavia esistono moltissime qualità di sali, ognuna con le proprie caratteristiche di sapore, odore e colore. Da Cipro all'Himalaya, vi faremo fare un viaggio degustativo che attraversa tutto il mondo.

Dalla notte dei tempi il sale è stato un elemento importante per l'uomo. Nell'antichità il sale cristallino era conosciuto anche come Sale del Re poiché, a causa della sua domanda e rarità, era utilizzato solo dai reali. La popolazione comune aveva accesso ad una qualità di sale meno raffinata.

Oggi il sale naturale è sempre più richiesto. Scienziati e persone comuni, allo stesso modo, hanno scoperto i benefici dei cristalli naturali di sale. Sempre più chef stellati basano i loro piatti da mille e una notte su varietà di sale provenienti da tutte le parti del mondo.

Abbiamo selezionato i 6 sali pregiati che insaporiranno le vostre pietanze:

1. Sale rosa dell’Himalaya

l sale più puro sulla Terra, estratto a mano e lavato a mano dopo averlo raccolto dall'Himalaya. Questo sale cristallino dell'Himalaya è la forma speciale di un antico sale marino, arricchito da decine di minerali rivitalizzanti nel corso degli anni. Contiene tantissimi oligoelementi rivitalizzanti e nessun additivo o conservante. È naturalmente senza glutine e senza lattosio, adatto anche a vegetariani, vegani e diete paleo. Il magnifico colore oro rosa è un indicatore dell'alto contenuto di minerali come ferro, potassio e magnesio. Contiene tutti gli elementi minerali che il tuo corpo ha bisogno e che dovrebbe ricevere. A differenza dei sali marini classici, questo sale dell'Himalaya ha un sapore salato delicato che lo rende il sostituto perfetto del sale da tavola / sale marino. La forma fine di 1-2 mm lo rende facile da usare e cospargere come condimento e si dissolve facilmente quando viene utilizzato per cucinare.

2. Sale rosso delle Hawaii

Sale dal caratteristico colore rosso e ricco di oligoelementi, proveniente da sedimenti vulcanici. Un aspetto che non passa certo inosservato sia per il colore che per la consistenza granulosa irregolare, ma anche per la luminosità. Ricchissimo di minerali essenziali per il benessere del corpo umano come calcio, ferro, potassio, etc. Ideale su carni al barbecue, ma anche su carni cucinate in modo diverso, frutti di mare e pesce.

3. Sale di Maldon

Il sale di Maldon affumicato aggiunge una dimensione in più per condire carne, pesce e pollame, esaltando i sapori naturali. Usando i metodi tradizionali affumicando delicatamente i cristalli di sale, assicura un gusto davvero emozionante. Il suo sapore pronunciato e distintivo 'salato' combinato con un aroma di affumicatura deliziosamente sottile, aggiunge raffinatezza ai vostri piatti preferiti. Favoloso su crostacei e carni, l'uso di salse, salse, zuppe e marinate.

4. Sale nero Black Lava Molokay

Sale marino infuso con carbone attivo conferisce profondità e complessità alle creazioni culinarie più delicate. Ottimo con il pesce, i frutti di mare, carne e verdure. È un sale marino premium, confezionato in una busta con zip salvafreschezza in plastica ermetica richiudibile (in modo da evitare al massimo il contatto con l’aria e con elementi esterni).

5. Sale viola Kala Namak

Il sale Kala Namak, conosciuto anche come sale viola, è un sale minerale ricavato principalmente dalle miniere vulcaniche naturali e dai molti laghi salati che si trovano fra India e Nepal. Per produrlo, il salgemma puro viene riscaldato a una temperatura estremamente alta insieme ai semi di Harad, facendolo liquefare parzialmente e dandogli così il suo caratteristico sapore sulfureo. In seguito, si lascia cristallizzare di nuovo e lo si macina nella granulometria desiderata.

Il sale Kala Namak vanta numerosi benefici; indicato per chi soffre di disturbi all’apparato gastrointestinale come gonfiori, difficoltà a digerire e bruciori allo stomaco, ha anche un effetto lassativo ed è povero di sodio, risultando quindi adatto anche a chi soffre di ipertensione.

Utilizzato in aggiunta a chutney, raitas o anche macedonie, e ingrediente fondamentale del Chat Masala, una miscela intensa di spezie, il sale Kala Namak è particolarmente popolare tra i vegani: i composti di zolfo che contiene producono infatti un intenso sapore di uova sode ed emanano un profumo altrettanto forte.

6. Fiocchi di sale marino affumicato di Cipro

Un sale aromatico, affumicato e dal gusto deciso ma fresco.

L’affumicatura cui è sottoposto questo sale lo rende particolarmente indicato per piatti a base di pesce e pollo, ma anche per le zuppe, le verdure, le frittate e i formaggi. Inoltre, Grazie al pratico macinello, i fiocchi di sale marino affumicato di Cipro sono pronti per essere macinati sui piatti, donando un gusto intenso, fresco e delicato

