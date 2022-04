Barbecue: come scegliere l'alleato per una grigliata perfetta

La primavera è ormai arrivata ma già sentiamo nell?aria profumo d?estate: le ore di luce iniziano ad aumentare, e con esse, aumenta anche la voglia di stare all'aperto. E cosa c'è di meglio di una bella grigliata tra amici? Che sia in giardino, in terrazzo o in qualsiasi luogo all?aperto in estate è uno dei modi migliori per godere del bel tempo e della compagnia dei propri cari.

Per organizzare una grigliata perfetta il primo e fondamentale elemento da prendere in considerazione è il barbecue, che possa soddisfare le nostre esigenze e cuocere a dovere! Pratico e leggero se si predilige spostarsi per passeggiate o gite fuori porta, capiente e resistente se si vuole ricevere gli amici a casa, a gas o a carbone, grande o piccolo?

Abbiamo quindi selezionato i migliori barbecue che puoi acquistare su Amazon e che possono venire incontro ad ogni tua necessità!

Barbecue portatile e compatto: il più economico

Chi ama il campeggio e le gite fuori porta non potrà fare a meno di questo barbecue, i cui punti forti sono indubbiamente il prezzo e le dimensioni compatte: pieghevole e leggero, si può portare comodamente in giro anche grazie alla pratica maniglia laterale. Facile da montare e da smontare, include anche una griglia in acciaio inox scorrevole, che si riscalda in modo uniforme grazie alle prese d'aria che assicurano il corretto ingresso dell?ossigeno.

Barbecue da tavolo per terrazze e balconi

Perfetto per una grigliata in balcone o in terrazzo, il barbecue da tavolo di Activa è un ottimo prodotto, funzionale e facile da usare, che combina il carbone classico con un?innovativa ventilazione attiva. Una volta posizionato il carbone nel cestello e aver acceso il barbecue, infatti, l'aeratore a batteria distribuisce uniformemente il calore nella griglia del tavolo a doppia parete cuocendo perfettamente gli alimenti. Inoltre, nella confezione sono comprese sia le batterie che una pratica borsa per il trasporto.

Barbecue a carbone portatile per 5-10 persone



Questo praticissimo barbecue completamente in ferro cromato, è comodo da trasportare e facilmente assemblabile. Tutte queste caratteristiche lo rendono perfetto per il campeggio, il trekking o anche la spiaggia; è disponibile in due dimensioni diverse, la più grande delle quali permette di cucinare per 6 o più persone, ideale quindi per comitive anche discretamente numerose.

Barbecue Weber Compact Kettle

Quello di Weber è un barbecue compatto e di ottima qualità, progettato per la cottura a coperchio chiuso che trattiene il calore, fornendo una temperatura costante e una cottura uniforme, protegge dagli agenti atmosferici ed evita le fiammate. Inoltre, è dotato di due manici Duroplast in nylon rinforzato in fibra di vetro, coperchio e braciere in acciaio smaltato, griglia di cottura in acciaio cromato, un gancio laterale integrato per riporre il coperchio, maniglia rivestita con materiale termoisolante, per poter sollevare il coperchio senza il rischio di scottarsi, e raccogli cenere in alluminio inossidabile posizionato sotto al braciere per una pulizia più agevole.

Barbecue rotondo con sistema di areazione: piccolo ma con stile

Perfetto per chi ha poco spazio ma non vuole comunque rinunciare al buon cibo, questo barbecue ha una griglia circolare con diametro di 40 cm, e ha un praticissimo e utilissimo sistema di areazione che, tramite dei fori vicino alla base, spinge l'aria nella zona di cottura mantenendo così sempre ardente la brace. La struttura è completamente in acciaio inox, rinforzata nella zona di cottura.

Barbecue elettrico da tavolo con supporto pieghevole

La caratteristica più interessante di questo barbecue elettrico è che può essere utilizzato sia su un tavolo, magari in terrazza o in balcone ma anche durante un campeggio o una gita, che all?esterno come barbecue autonomo, grazie al comodo supporto con rotelle, pieghevole e smontabile, incluso nella confezione.

Facile da trasportare e di ottima qualità, questo barbecue ha una potenza di 2000-2400W, un cavo lungo 2,90 m, vassoio per la raccolta dei grassi removibile, per una pulizia facile, una griglia in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente, un pratico ripiano per posare il cibo da grigliare e le salse, ganci per posate da barbecue, 2 manici isolati termicamente e un manico sul coperchio, un termostato a regolazione continua e un termometro integrato nel coperchio, per tenere sempre sott?occhio la temperatura. Inoltre, questo barbecue è certificato GS per la sicurezza, è dotato di una base antiscivolo e un grado di protezione dagli spruzzi d?acqua IPX4.

Barbecue a carbone con coperchio

Robusto e di ottima qualità, perfetto per una grigliata in giardino con gli amici, il barbecue Toronto Click 2019 marcato Tepro ha una griglia in ghisa removibile molto capiente e che si smonta facilmente, in modo da poter permettere una corretta pulizia. Da utilizzare esclusivamente con carbonella o bricchetti di carbone, questo barbecue è poi dotato di coperchio con manico in acciaio inossidabile e termometro integrato, una manovella che permette al vassoio di salire e scendere, così da regolare al meglio la vicinanza della carbonella alla carne e decidere la temperatura di cottura e di un ripiano laterale ribaltabile con 4 ganci per posate. Inoltre, nella confezione è presente un libretto di istruzioni in inglese, che si può anche scaricare in lingua italiana mediante codice QR.

Barbecue a gas con sistema di cottura australiana

Questo barbecue è ideale per arrostire e grigliare tutti i cibi comodamente a casa, senza produrre esalazioni o cattivi odori, grazie al comodo sistema di cottura "Coperchio Chiuso". Inoltre, si avvale del metodo di cottura australiano: utilizzando potenti bruciatori in acciaio inox coperti da diffusori a tenda, il calore si diffonde uniformemente sull?intera superfice di cottura permettendo di cucinare contemporaneamente diverse pietanze ed evitare le sfiammate. In questo modo, quindi, sarà possibile controllare la temperatura del barbecue in modo ottimale, per grigliare i propri cibi preferiti con la giusta consistenza e sapore e in modo estremamente facile.

Il barbecue, infine, si compone di due griglie, un piccolo fornello e un ripiano pieghevole; in più dispone di un cestello frontale portaoggetti e di un porta-bombola coperto.

Barbecue ibrido a gas e carbonella

Strumento di nuova generazione targato Char-Broil, la più antica azienda americana dedita alla produzione di barbecue, il punto di forza di questo barbecue ibrido è la possibilità di passare facilmente dal gas alla carbonella: grazie all?apposito vassoio in dotazione, che garantisce una diffusione uniforme del calore con un minore sviluppo di fiammate, si potrà comodamente accendere la carbonella con il gas, senza quindi dover ricorrere all?utilizzo di altri prodotti o strumenti.

Dotato di tre fuochi ad accensione elettrica con solide griglie di ghisa, un fornello laterale in acciaio e di un?ulteriore griglia, sollevata rispetto alla zona di cottura principale, nel coperchio è inserito il termometro con cui si può monitorare la temperatura interna del grill. Solido, efficiente ed esteticamente bello: il top tra i barbecue!

Barbecue a carbone in ceramica: il primo della classe

Kamado Joe Junior è l?innovativo barbecue portatile perfetto per la spiaggia, i picnic, le feste in piscina, il campeggio e molto altro ancora. Il guscio in ceramica premium è il top per chi mette il gusto al primo posto, perché grazie al suo potere isolante manterrà gli oli naturali e la giusta umidità degli alimenti anche durante la cottura, regalandovi una incredibile succosità e una indimenticabile tenerezza.

Ma non solo: questo barbecue multi uso permette di grigliare, affumicare, arrostire e cuocere con una semplice regolazione del flusso d'aria e dell'uso calibrato del deflettore di calore, e può essere utilizzato con carbone, carbonella e legna riuscendo a cuocere alla perfezione tagli di carni anche molto grossi (fino a 10 kg).

Inoltre, la griglia di cottura incernierata in acciaio inossidabile permette di aggiungere carbone mentre si cucina, mentre le pareti spesse e resistente al calore bloccano il fumo e l'umidità a qualsiasi temperatura. Il barbecue di Kamado Joe, infine, raggiunge temperature che vanno dai 107° C a oltre 400° C ed è dotato di presa d'aria per il controllo della temperatura, supporto in ghisa, coperchio con termometro incorporato, manico frontale rivestito in bambù e anello interno in ceramica.

