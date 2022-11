5 spezie ricche di benefici da integrare nella dieta

Le spezie sono dei preparati aromatici vegetali ricavati dai semi e/o da foglie, bacche, radici, frutta, corteccia e fiori della pianta da cui prendono il nome. Le spezie così ricavate, oltre ad essere ottime per insaporire i cibi, sono ricche di sali minerali ed altre sostanze nutritive importanti che le rendono e proprie alleate della nostra salute e possono essere utilizzare come rimedi naturali per rispondere a diversi tipi di disturbi.

Scopriamo allora quali sono le spezie che più fanno bene alla salute, le loro molteplici proprietà e come integrarle nella nostra dieta, per trarne tutte le proprietà benefiche.

Zafferano

Noto per essere la spezia più costosa al mondo, lo zafferano ha la fama di essere anche molto salutare: infatti, è ricco di antiossidanti e numerosi studi ne hanno evidenziato le proprietà antitumorali. Inoltre, sembra che abbia un effetto positivo anche per le funzioni cerebrali, combattendo gli stati depressivi lievi, e proprietà afrodisiache.

La dose giornaliera raccomandata di zafferano è pari a 30 mg e la modalità di assunzione più facile è indubbiamente la tisana: basterà lasciare in infusione i pistilli di zafferano per circa 10 minuti e, al temine del tempo, filtrare il tutto con un colino a maglie strette. Se vuoi acquistare dei pistilli di zafferano ti consiglio quelli marcati The Silk Road Spice Company: profumati e colorati, sono di altissima qualità e hanno un prezzo davvero vantaggioso!

Zenzero

Dal sapore intenso e pungente, lo zenzero è un?altra spezia dalle note proprietà benefiche, che viene efficacemente utilizzata per combattere i fastidiosi sintomi di raffreddore, influenza e mal di gola, ma anche in caso di nausea, vertigini o dolori tipici dell?artrite. Inoltre, è un ottimo antidolorifico e antinfiammatorio, contribuisce a ridurre la cellulite contrastando la ritenzione idrica e stimola il metabolismo dei grassi.

Lo zenzero viene solitamente utilizzato sotto forma di radice fresca, che viene aggiunta a piatti o tisane dopo essere stata grattugiata o tagliata a fettine sottili. Se vuoi aggiungere un tocco esotico ai tuoi piatti o preparare una tisana salutare puoi provare la radice di zenzero disidratato di Samarkand, un prodotto di ottima qualità, profumato, già tagliato a pezzetti e dal sapore davvero intenso!

Cumino

Il cumino è una delle principali spezie utilizzata nell?Ayurveda, la medicina tradizionale indiana. Ricco di ferro e particolarmente adatto alla stagione invernale, per via del suo potere riscaldante e per la sua capacità di favorire l'ossigenazione dei tessuti e mantenere in ottima salute il sistema immunitario, contrastando efficacemente influenza, raffreddore e mal di gola, il cumino aiuta anche la digestione e a ridurre il colesterolo e i livelli degli zuccheri nel sangue.

Il decotto di cumino è uno dei rimedi naturali più utilizzati nella tradizione erboristica: per prepararlo ti serviranno circa 2 gr di semi di cumino da aggiungere a 200 ml di acqua bollente. Lascia bollire i semi per 8 minuti a fuoco moderato, poi spegni il fuoco, copri con un coperchio e attendi altri 8 minuti, così che l?acqua calda estragga tutti i principi attivi dai semi. Successivamente filtra il tutto e, se trovi il decotto troppo amaro, aggiungi un po' di dolcificante naturale come miele o zucchero di canna grezzo. Per preparare decotti e tisane ti consiglio i semi di cumino di Valley of Tea, di ottima qualità, dal sapore intenso e 100% biologici e naturali.

Cannella

La cannella è una spezia che deriva dalla corteccia essiccata di una pianta fortemente aromatica e che viene utilizzata per un?ampia varietà di preparazioni alimentari dolci e salate. Ma questa spezia ha anche numerosi effetti benefici sul nostro organismo: regola gli zuccheri nel sangue e riduce i valori glicemici nelle persone affette da diabete di tipo 2, riduce i dolori causati dall?artrite ed è una preziosa alleata contro il raffreddore e il mal di gola. Inoltre, la cannella aiuta nel contrastare flatulenza e squilibri digestivi, ha un effetto benefico sulla funzionalità cerebrale, potenziando le facoltà di apprendimento, e aiuta a contrastare l?obesità, accelerando il metabolismo lipidico. Attenzione però a non consumarla in dosi eccessive e a prediligere la varietà di Ceylon: la cannella Cinnamomum Cassia, infatti, risulta moderatamente tossica per reni e fegato.

Per essere sicuro di assumere la cannella nella giusta quantità e di assorbire tutti i suoi principi benefici ti consiglio di provarla sotto forma di integratore: quello di Vegavero, ad esempio, è un ottimo integratore a base di estratto di corteccia di cannella di Ceylon, è privo di additivi artificiali e adatto ai vegani e ai vegetariani.

Curcuma

La curcuma è una spezia orientale che presenta uno splendido colore giallo intenso, anticamente utilizzata anche come colorante ma oggi principalmente famosa per le sue molteplici virtù: la curcuma, infatti, è un potentissimo antiossidante e ha proprietà antinfiammatorie. Inoltre, combatte l?invecchiamento cellulare e lo stress, rafforza le difese immunitarie e ha proprietà depurative che facilitano la digestione, mantengono in buona salute il fegato e combattono il colesterolo alto , proteggendo quindi anche l'apparato cardiovascolare.

Il modo più sicuro per ottenere tutti i benefici della curcuma è assumerla sotto forma di integratore; l'integratore di Nutri&Co è un prodotto 100% naturale, vegano e biologico (certificato biologico Ecocert), dalla formulazione olistica e super efficace, grazie alla curcumina ad alto assorbimento: la curcumina microincapsulata in fibre di fieno greco, infatti, consente un assorbimento superiore di 45 volte rispetto a una curcumina classica.

