Le salse in perfetto stile americano per dare un tocco in più al barbecue e alla carne grigliata

Per moltissime persone, l'arrivo del bel tempo e del caldo è sinonimo di pranzi e cene all?aperto, e perché no, di barbecue e carne alla griglia. Infatti, sono in tanti gli appassionati delle grigliate, cavallo di battaglia della cultura culinaria USA, e questo tipo di cottura è spesso caratterizzata da una marinatura saporita e dalla presenza di salse che donino carattere e gusto deciso alla protagonista del piatto.

La marinatura è un passaggio da eseguire qualche ora prima della cottura, cospargendo di spezie, aromi e insaporitori vari la carne, così da esaltarne le caratteristiche e donarle un sapore più intenso. Le salse, invece, accompagnano la carne una volta messa sul piatto, così da regalare una maggior morbidezza e un contrasto più deciso al pasto. Ecco quindi una selezione di di salse in stile americano, disponibili su Amazon.it e adatte sia per la marinatura della carne che per accompagnare i vostri barbecue, dando un sapore unico a tutte le vostre grigliate.

Hickory Liquid Smoke di Stubb's

Perfetta per marinare la carne prima di cuocerla sul barbecue o alla griglia, la salsa Hickory Liquid Smoke di Stubb's dona carattere alle marinature di carne, verdure e pesce e conferisce un delizioso gusto affumicato ai tuoi piatti. Se utilizzato durante la marinatura lascia un sapore più delicato, aggiunto a fine cottura, invece, rimane più intenso. Inoltre, è un prodotto vegetariano e senza glutine (ingredienti: acqua, aroma naturale di affumicatura delle noci, salsa tamari biologica - acqua, soia biologica, sale, zucchero di canna, aceto distillato biologico, colore E150, sale, meno dello 0,5% di: aglio, cipolla).

Salsa affumicata al tabasco Chipotle Pepper Sauce

Realizzata con peperoncini jalapenos rossi arrostiti secondo un'antica ricetta Atzeca, questa salsa ha un gusto pieno, ricco e vellutato. Dal sapore affumicato, bilanciato e moderatamente piccante, la Chipotle Pepper Sauce è priva di grassi e conservanti aggiunti ed è l'ideale da utilizzare sia nella marinatura che come condimento.

Salsa barbecue originale marcata Sweet Baby Ray's

Quella di Sweet Baby Ray's è la salsa bbq originale americana, perfetta per chi desidera provare il gusto delle classiche grigliate in stile USA. Prodotta e confezionata in USA, è un condimento classico, perfetto per donare alla carne alla griglia quel sapore delicato, su una base leggermente affumicata, tipico dei barbecue in stile americano. Densa, dal profumo e dal sapore deliziosi e con punto di dolcezza ottimale, questa salsa deve essere distribuita generosamente sulla carne con un pennello durante gli ultimi 15 minuti di cottura sul barbecue, in padella oppure al forno. Inoltre, è un prodotto privo di glutine e con certificazione Kosher.

Salsa piccante After Death marcata Blair's

La salsa After Death è realizzata con peperoncini Chipotle ed è una delle salse più piccanti presenti in commercio; i peperoncini Chipotle sono una qualità molto aromatica ottenuta dall'affumicatura del peperoncino jalapeno messicano. Ottima con la carne ma anche per preparare piatti in stile messicano, questa salsa è l'ideale per gli amanti delle sensazioni forti, ma attenzione: questa salsa è davvero molto piccante e ti raccomando di utilizzare il prodotto con parsimonia e di diluirlo. Con l'acquisto della salsa After Death, inoltre, riceverai un simpatico portachiavi con teschio Blair's in omaggio.

Fumo liquido con aroma di legno duro di Grillstone

Da dosare correttamente e utilizzare con parsimonia, il fumo liquido di Grillstone è un concentrato di fumo purificato con aroma di legno duro con un sapore deciso e capace di dare un ottimo tocco in più sia alla carne grigliata che a formaggi, verdure e molto altro. Privo di additivi e allergeni, produce un odore e un gusto davvero riconducibile al fumo del fuoco a legna ma è necessario diluirlo in un liquido (come olio, acqua o vino) prima dell?uso, così da poterlo dosare correttamente.

Salsa BBQ al whiskey di Stonewall Kitchen

Importata dagli Stati Uniti, questa salsa bbq affumicata alla pesca è una salsa densa e saporita particolarmente adatta da combinare con piatti di pollo e maiale. Le pesche fresche americane vengono arrostite lentamente sul fuoco prima di essere mixate con il miglior vero whiskey del sud. Miele dolce e un po' di senape di Digione completano l'incredibile profondità di questa ricca salsa, dando vita ad una salsa deliziosamente corposa e fruttata per un'esperienza di degustazione unica.

Set con 4 salse per barbecue e grigliate

Indecisi tra quale salsa scegliere? Allora la soluzione giusta è un set con salse di gusti diversi, così da capire qual è quello che più si addice a voi. Perfetto anche come idea regalo, il set di Modern Gourmet Foods si compone di 4 dicverse salse, tutte in bottiglie di vetro con grafica accattivante: una salsa Southwest, una Spicy Chipotle, una St. Louis BBQ Sauce e una Original Barbecue Sauce.

