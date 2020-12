Set regalo con 4 salse piccanti al peperoncino gourmet di Modern Gourmet Food

Modern Gourmet Food è un’azienda specializzata nella creazione di innovative ed originali confezioni regalo a tema food. Ma la particolarità non sta solo nel packaging delle varie proposte; altro segno distintivo infatti della Modern Gourmet è la qualità dei prodotti scelti per la composizione dei set regalo.

Tra le proposte più apprezzate dell’azienda, il Set di Salse Piccanti Inferno contiene 4 differenti salse piccanti al peperoncino gourmet, l’ideale per insaporire e dare piccantezza a qualsiasi piatto, dal primo all’insalata, ed abbinabile a qualsiasi portata del vostro pasto. Dalla piccantezza equilibrata in tutte e 4 le varianti, all’interno del box troverete una salsa piccante all'aglio d’intensità media, una salsa piccante con intensità “sizzling” (sfrigolante), una salsa base habanero a calore xxxtreme, e una salsa piccante d’intensità “hot”, bollente per l’appunto, ideale ad esempio per il chili.

Sia la confezione che le bottiglie contenenti la salsa hanno uno splendido colpo d’occhio, vintage e sofisticato, il che lo rende un’idea regalo veramente perfetta per chiunque apprezzi il piccante e per aggiungere quel tocco in più di sapore ai propri piatti. Il Set di Salse Piccanti Inferno è quindi l’idea regalo perfetta, e potete trovarlo in vendita su Amazon.it al prezzo di 15,99€.

Scoprilo in vendita su Amazon.it