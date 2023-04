I migliori vini per il tuo barbecue estivo

Sono arrivate le belle giornate e con loro il desiderio di mangiare all’aperto, assaporando il piacere di un ottimo pasto e di scaldarsi al sole.

Per preparare un barbecue all’aperto, tuttavia, non è importante solo la scelta del cibo: che sia di pesce o di carne, per rendere davvero perfetto il tuo barbecue estivo dovrai scegliere con attenzione anche i vini da abbinare.

Il vino, infatti, andrà scelto prevalentemente in base al cibo che verrà servito (carne rossa, carne bianca o pesce), ma anche a seconda del tipo di cottura (al sangue, media o ben cotta) e al contorno che accompagnerà la portata.

Vediamo quindi i migliori vini in offerta da abbinare alle grigliate di carne e pesce per fare un barbecue memorabile.

I Rossi perfetti per un barbecue di carne

Succulenta e saporita, la carne rossa deve essere accompagnata da vini possenti e corposi. Che si tratti di bistecche, filetti, controfiletti, salsicce o hamburger, i tannini e l’acidità dei vini rossi sono l’ideale per contrastare i grassi della carne e permettere di assaporare al meglio il suo sapore intenso e l’affumicatura della griglia.

Montepulciano d’Abruzzo

Ottimo con arrosti, selvaggina, grigliate miste, antipasti, cacciagione a piuma e formaggi, il Montepulciano d’Abruzzo di Vigneti Radica nasce dal connubio tra i vigneti pedemontani e quelli che si affacciano sul mare, esaltando cosi sia i sapori del Montepulciano allevato in montagna che quello allevato sul mare.

Un vino rosso che si caratterizza per il colore rosso rubino intenso e violaceo e per il gusto di buon corpo, morbido, equilibrato e persistente, con note speziate di cioccolato e vaniglia.

Primitivo IGP Puglia

Dal colore rosso rubino brillante con riflessi violacei, il Primitivo Integro è un vino rosso biologico che si adatta ad accompagnare primi piatti robusti e secondi a base di carne e selvaggina, ma buonissimo anche con la pizza. Da servire tra i 16 e i 18°C, questo vino rosso ha un bouquet pronunciato e avvolgente, con fiori di ciliegio e amarena e piacevolmente speziato, ed in bocca è equilibrato con sentori di frutta matura e un finale persistente ed elegante.

Cabernet Sauvignon IGT Veneto

Ottimo con carni bianche e primi, il Cabernet Sauvignon IGT Veneto è prodotto dalla Cantina De Pra e si caratterizza per il colore rosso rubino carico con riflessi violacei e il gusto asciutto e pieno, piacevolmente armonico e persistente.

Dal profumo ampio e caratteristico, con sentori fruttati di lampone e ribes, note floreali di violetta, sfumature leggermente erbacee e lieve ricordo di spezie dolci e pepe, questo vino rosso va servito tra i 16 e i 18°C ed è disponibile nella confezione da 6 bottiglie.

Chianti Rufina Riserva DOCG

Vino storico, simbolo della tradizione vitivinicola toscana ed emblema del Castello Nipozzano, storica tenuta della famiglia Frescobaldi, il Chianti Rufina Riserva Docg è un vino rosso elegante ed armonico, che mantiene un legame preciso con lo stile del territorio.

Ideale per accompagnare carne rossa alla griglia, agnello al forno e pecorini poco stagionati, è un vino di carattere, elegante, fresco e minerale, con note fruttate, speziate e leggermente tostate che lo rendono la rappresentazione perfetta di questo terroir così particolare

Grigliata di pesce: quale vino bianco scegliere

Poco acidi e dai profumi freschi e delicati, i vini bianchi sono l’ideale per accompagnare le grigliate di pesce e carni bianche, dal sapore più delicato e leggero rispetto alla carne rossa.

Pecorino d'Abruzzo DOC

Il Pecorino è un vino bianco italiano quasi scomparso negli anni, ma oggi è diventato uno dei vini bianchi italiani più famosi all'estero, grazie alla passione dei viticoltori del centro Italia. Il nome Pecorino deriva probabilmente dalla forma del suo grappolo, che ricorda la testa di una pecora.

Il Nevia di Vinum Hadrianum è un vino esclusivo di uve 100% Pecorino. Ottenuto da uve fresche autoctone locali, raccolte manualmente e vendemmiate tardivamente, questo vino bianco ha un corpo intenso di buona lunghezza, robusto ed armonico

Al naso presenta intensi e accattivanti sentori balsamici e note di frutta bianca e gialla, ha un colore giallo paglierino con note dorate e un sapore secco e asciutto, piacevole e coerente con lunga persistenza. Perfetto per accompagnare carni, formaggio, pesce, insalate, frutta, verdura, dessert o gustato da solo.

Falanghina DOC

La Falanghina Feudi di San Gregorio è un vino di uve bianche con un profumo intenso e persistente con sensazioni di piccoli fiori bianchi e frutta. Fermentato in serbatoi di acciaio a 16/18 °C, ha un sapore fresco ed equilibrato, con un finale pulito, e un colore giallo paglierino tenue con lucenti riflessi verdolini.

Ideale come aperitivo, è perfetto anche per accompagnare piatti a base di pesce, verdure e formaggi freschi ed è disponibile nella confezione da 3 bottiglie.

Müller Thurgau Alto Adige DOC

Un Müller Thurgau che convince, con una profonda aromaticità: il Michei di Michei Müller Thurgau rivela nel calice un colore chiaro paglierino con riflessi verdognoli. Aromi di frutti freschi, mela verde e agrumi si mescolano con delicati sentori di fiore di tiglio, acacia e noce moscata.

Questi freschi sentori si confermano al palato accompagnandosi ad un'equilibrata acidità che lo rende elegante e piacevole. Prodotto in Italia, è ideale per accompagnare piatti a base di pesce d’acqua dolce, primi piatti in generale e verdure di stagione alla griglia.

