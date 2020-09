Guida all'acquisto: 4 vini rossi di ottima qualità a meno di 25€

Che sia un’occasione casalinga o speciale, la sublimazione dell’evento è spesso data dalla qualità di ciò che beviamo. Per questo motivo, sia che siamo in compagnia sia che siamo da soli, quel buon bicchiere di vino che ci concediamo rappresenta un momento piacevole, una piccola “coccola” per noi stessi. E magari anche per gli altri: il vino, soprattutto se di qualità, può essere anche un’ottima idea regalo, da fare a chi ama bere ed è alla ricerca di sapori particolari o varietà poco diffuse sul mercato. Abbiamo quindi selezionato quattro vini di diversa tipologia e provenienza, di alta qualità e dall’ottimo rapporto qualità prezzo disponibili su Amazon.it.

Il Barolo Docg della cantina Torlasco è un grande barolo che ripropone in chiave moderna le caratteristiche del vitigno originale, privilegiando però morbidezza e aromi. Dall'aroma pieno, intenso ed equilibrato, presenta note di frutti rossi, grande struttura ed un gusto vellutato, austero ed equilibrato. Realizzato con il 100% di uve Nebbiolo, viene coltivato negli 11 comuni di Barolo e Monforte, come vuole la tradizione, ed è l'ideale da abbinare a primi, secondi e carni rosse.

La Fattoria di Montemaggio si trova nel Comune di Radda in Chianti, è membro del Consorzio del Chianti Classico e segue i dettami dell'agricoltura biologica: in questo modo, Montemaggio riesce a produrre vini biologici di altissima qualità, frutto di un lavoro artigianale particolarmente meticoloso ed attento e valorizzando l’autenticità del territorio nel massimo rispetto della natura e con il minimo uso di prodotti chimici. Il vino Chianti Classico di Montemaggio è un vino toscano intenso ed elegante a cui il tempo ha conferito complessità, pienezza e maturità. È un vino rosso che nasce prevalentemente da uve Sangiovese ed un pizzico di uve Merlot. Il colore rosso rubino brillante tendente al granato ed il bouquet intenso arricchito da un pizzico di frutta e spezie lo rendono un vino versatile, molto piacevole e fresco e ideale da gustare con piatti ricchi, come il filetto di manzo, l'anatra arrosto o il cervo.

Il vino di Wagon Valley è il perfetto araldo del Cabernet Sauvignon moderno, dalle tipiche note fruttate di ciliegie e prugne al palato, con una punta speziata al naso; un vino eclettico e speciale, finemente equilibrato, con aromi speziati e toni legnosi che avvolgono il palato. Originario della famosa regione di Wellington, nell'estremo sud ovest del Sud Africa e dal clima mediterraneo ed equilibrato, questo vino viene realizzato con grappoli di uva raccolti al picco della loro maturazione e macerati a contatto con le bucce a 25° C, ed il mosto viene invecchiato in barriques di quercia per 12 mesi. Un vino ricco e corposo eccellente per accompagnare cosciotti di agnello, filetti di manzo o cacciagione.

Un vino strutturato e ben bilanciato con piacevoli note di frutta rossa matura. Famoso per la sua tipicità, il Bordeaux Mèdoc di Collines Antiques è un invito a esplorarne le nobili origini, una località rinomata per la tipicità dei suoi vini. Rotondo e corposo al palato, con abbondanza di note fruttate e tannini morbidi e vellutati, questo vino si caratterizza per il colore rosso rubino e il delicato profumo di aromi di frutti rossi.

