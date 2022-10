World Pasta Day: su Amazon.it tutto l’occorrente per festeggiare la vera icona della cucina italiana!

Da sempre simbolo della tradizione culinaria italiana e tra i piatti più apprezzati al mondo, la pasta è molto più di un semplice alimento: è sinonimo di buonumore e genuinità e condividerla con le persone che amiamo è sempre un?esperienza indimenticabile.

Fantasiosa, buonissima e versatile, la pasta merita sempre un posto d?onore sulle nostre tavole e quale migliore occasione per festeggiarla in gran stile del World Pasta Day? Per tutti coloro che amano prepararla home-made o preferiscono affidarsi ai marchi preferiti, ma anche per i grandi fan del ?piatto pronto?, Amazon offre la soluzione perfetta per gustarla al meglio!

Tagliatelle o tagliolini, lasagne o tortelli non importa, ciò che conta è ?mettere le mani in pasta? e, chi vuole festeggiare il World Pasta Day cimentandosi nella preparazione di una specialità fresca, può davvero trovare tutto ciò di cui ha bisogno: dagli stampi ai rulli per stenderla, dalle macchine agli stendini per essiccarla fino ai taglieri in legno e agli accessori per lavorarla e personalizzarla come mattarelli e tagliapasta. Chi invece, pur consapevole di non possedere grandi doti da chef, non intende rinunciare a un ottimo primo piatto, all?interno della vetrina Made in Italy di Amazon.it può scoprire un?ampia selezione di pasta, sughi e ingredienti golosi, da preparare assecondando la propria fantasia o lasciandosi ispirare dai numerosi ricettari disponibili su Amazon.

Ma dato che il 25 ottobre è l?occasione giusta per celebrare la pasta a tutto tondo, non si possono certo dimenticare anche i sostenitori del detto ?il giorno dopo è ancora più buona?! Anche a loro Amazon dedica moltissimi strumenti per recuperare e dare nuova vita e sapore ai propri piatti: dalle pentole antiaderenti per realizzare deliziose frittate di pasta, alle formine per modellare gustosi timballi fino ai contenitori ermetici per conservare il proprio piatto preferito e gustarlo in una pausa fuori casa.

Infine, se gli impegni della giornata lasciano poco tempo per cucinare o, molto più semplicemente, il desiderio di concedersi una pasta fatta a regola d?arte si fa irresistibile, Amazon offre un?opportunità in più per festeggiare il World Pasta Day! I clienti Amazon Prime, inclusi i nuovi iscritti, possono infatti beneficiare senza costi aggiuntivi dell?abbonamento annuale a Deliveroo Plus Silver, che include consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini di almeno ?25. I clienti possono iscriversi ad Amazon Prime su amazon.it/prime e, per ottenere l?iscrizione a Deliveroo Plus, visitare amazon.it/prime/offer/deliveroo/prime-deal.

Ecco quindi alcuni suggerimenti di Amazon per rendere il prossimo World Pasta Day davvero memorabile!

Macchina per la pasta completamente automatica di Philips

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Mattarello in legno di faggio con custodia in cotone ecologico di Tagliapasta.com

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Padella in alluminio Etnea Wood di Alluflon (esclusiva Amazon)

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Tacapasta, essiccatore per pasta salvaspazio di Marcato

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Colapasta Vapo in acciaio inox di Barazzoni

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Set di timbri per ravioli di alta qualità di Bugucat (esclusiva Amazon)

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Set di 5 contenitori per alimenti, in tritan ecologico, di Amazon Basics

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Spianatoia per pasta in legno di betulla di Demolli

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Anelletti siciliani trafilati al bronzo, ideali per pasta al forno, di Sicilia Bedda

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Pasta di riso integrale e quinoa di Oltresole

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Selezione di sughi gourmet per pasta di Montalbano

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Il mio ricettario della pasta di Cruz Note

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Storia della pasta in dieci piatti. Dai tortellini alla carbonara di Luca Cesari

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!