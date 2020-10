Amazon compie 10 anni e premia i suoi clienti con i Buoni Regalo

Amazon, il più grande sito di commercio elettronico al mondo, compie dieci anni e festeggia con un'iniziativa che premia i suoi più assidui clienti.

Ecco come partecipare:

1. Per prima cosa, tra le ore 00:00 del 19 ottobre 2020 e le ore 23:59 del 15 novembre 2020, è necessario effettuare dal proprio account un ordine di importo pari o superiore a 30 €, avente ad oggetto prodotti venduti e spediti da Amazon. Per il raggiungimento della soglia minima di acquisto di 30 €, non sono tenuti in considerazione i Warehouse Deals Amazon, i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, tutti i prodotti e/o servizi digitali che non richiedono la consegna fisica (come eBook, app, musica, software, buoni regalo, ecc.), eventuali spese di spedizione e/o confezione regalo associate all'ordine e i costi di iscrizione (es. iscrizione ad Amazon Prime).

2. Per ogni ordine idoneo, si otterrà un codice di partecipazione numerico all'estrazione dei Buoni Regalo. Tutti i codici di partecipazione verranno inviati in un'unica e-mail il 19 novembre 2020, all'indirizzo e-mail associato al proprio account. Da ogni ogni account, sarà possibile effettuare fino a 10 ordini idonei. I vincitori saranno avvisati via e-mail successivamente all'estrazione, tra il 24 novembre e l'8 dicembre 2020. I Codici di Partecipazione vincenti saranno, inoltre, pubblicati su questa pagina a partire dal 24 Novembre 2020. I Buoni Regalo digitali saranno inviati ai possessori di codici di partecipazione vincenti tramite e-mail, entro due mesi dalla data dell'estrazione.

3. Se si è un cliente Amazon Prime si avrà il doppio delle possibilità di vincere! Infatti verranno inviati due codici di partecipazione all’estrazione dei Buoni Regalo per ogni ordine idoneo.

I PREMI:

Primo Premio, due Buoni Regalo digitali del valore di 5.000 € ciascuno, per un valore complessivo di 10.000 €: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 1 codice di partecipazione.

Secondo Premio, 10 Buoni Regalo digitali del valore di 1.000 € ciascuno: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 10 codici di partecipazione.

Terzo Premio, 100 Buoni Regalo digitali del valore di 100 € ciascuno: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 100 codici di partecipazione.

