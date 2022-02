"Scegli le api. Adotta un alveare” il libro di 3bee per aiutare il nostro pianeta

Le api sono degli impollinatori fondamentali per il nostro pianeta. Grazie al loro lavoro quotidiano garantiscono la preservazione degli ecosistemi, della biodiversità e del mondo così come lo conosciamo ora.

Le api, infatti, sono importantissimi insetti impollinatori e dal loro lavoro quotidiano dipende circa il 70% delle colture alimentari e il 90% delle piante selvatiche. Indispensabili per la preservazione degli ecosistemi, ma sempre più a rischio a causa di cambiamenti climatici, abuso di agro farmaci, malattie, predatori e impoverimento degli habitat naturali, le minacce che mettono a rischio la loro sopravvivenza sono sempre più incombenti. L'importanza degli apicoltori diventa quindi centrale.

Il libro "Scegli le api. Adotta un alveare” di 3Bee ci trasporta in un viaggio nella penisola italiana alla scoperta degli apicoltori tecnologici, che utilizzando i sistemi 3Bee Hive-Tech e che in tutta Italia si prodigano ogni giorno per la tutela di questi preziosissimi insetti, delle principali varietà di miele che ci offre il nostro Bel Paese e delle incredibili curiosità che rendono le api così affascinanti e uniche.

I sistemi 3Bee sono dotati di sensori bio-mimetici installati nell’alveare che permettono di programmare al meglio l’attività e ottimizzarne la gestione, mediante il monitoraggio di peso, temperatura interna ed esterna, umidità e intensità sonora. I dati vengono inviati sull’app 3Bee consultabile in qualsiasi momento non solo dagli apicoltori che se ne prendono cura ogni giorno, ma anche da tutti coloro che decideranno di adottare uno o più alveari.

Tutti questi apicoltori, infatti, sono presenti sulla piattaforma "Adotta un alveare 3Bee" e i loro alveari possono essere adottati a distanza.

Sostenibilità e attenzione per l’ambiente e gli apicoltori

3Bee è la startup agri-tech fondata nel 2017 da Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti per preservare le api dall’estinzione e migliorarne la qualità di vita.

Dall’anno della sua fondazione, nel 2017, 3Bee ha dotato quasi 2 mila apicoltori della sua tecnologia innovativa permettendo loro di intervenire in modo rapido e mirato sulle api, preservandone la salute e limitando la moria. In particolare, sono i sensori bio-mimetici installati nell’alveare che permettono di monitorare in qualsiasi momento direttamente dall’app di 3Bee peso, temperatura interna ed esterna, umidità e intensità sonora.

Il 2021 entrerà nella storia come l'anno che ha fatto registrare il triste record del maggior numero di alveari morti di fame. Le api in cerca di nettare hanno trovato fiori aridi e piante che hanno trattenuto la linfa a causa degli stress climatici, riducendo le scorte dell’alveare e provocando vere e proprie carestie. Grazie alla tecnologia di 3Bee, però, la mortalità si è ridotta di oltre il 50%!

Acquistando il libro "Scegli le api. Adotta un alveare” o scegliendo di regalare un alveare 3Bee potrai quindi sostenere il prezioso lavoro degli apicoltori locali, diffondere consapevolezza sull’importante ruolo delle api per la biodiversità e aiutare 3Bee, una realtà apistica italiana e virtuosa che si fa carico ogni giorno del benessere e della sopravvivenza delle proprie api. E in questo modo anche del nostro pianeta.

Scopri il libro "Scegli le api. Adotta un alveare” in vendita su Amazon.it