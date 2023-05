Videocamera Furbo, la soluzione perfetta per non lasciare mai solo il tuo cane

Tutti i padroni di cani, quando sono fuori casa per lavoro o per impegni vari, pensano almeno un centinaio di volte a cosa stia facendo il loro fidato amico in quel momento. Starà abbaiando, sarà sereno, starà distruggendo tutto? La soluzione alle ansie e ai sensi di colpa da abbandono (che sono caratteristica prevalente dei proprietari ancora più che dei cani) si chiama Furbo, ed è una videocamera intelligente che ti permette di vedere, parlare e addirittura lanciare croccantini al tuo cane.

Approvata da addestratori professionisti e veterinari, la videocamera Furbo viene incontro all’esigenza condivisa da tantissimi proprietari di cani, ovvero fare compagnia ai membri a quattro zampe della famiglia mentre si sta fuori casa, e, allo stesso tempo, mostrarci cosa fanno quando non ci siamo.

Furbo è un dispositivo smart che si collega alla rete domestica, compatibile con Alexa ed è dotato di una videocamera ad alta risoluzione, full HD con visione notturna e visuale grandangolare; tramite un’app (disponibile sia per Android che per iOS) puoi connetterti a Furbo anche quando sei fuori casa, vedere in tempo reale la stanza in cui è collocato e scattare foto e video; la visione notturna, infine, ti permette di vedere il tuo cane anche in situazioni di scarsa luminosità.

L’audio a due uscite ti permette di interagire col tuo cane utilizzando la voce: infatti potrai sia parlare con lui, grazie al pulsante microfono sull’app, che sentire l’audio ambientale in casa. Questa funzione risulta particolarmente utile per cogliere con le “zampe nel sacco” quei cani che tendono a fare danni quando sono lasciati soli e intervenire prontamente, magari con un “no” secco.

Altra funzione salva-sanità mentale (sempre per i proprietari) è l’avviso anti abbaio: quando il tuo cane abbaia, verrai avvisato da una notifica sul cellulare, permettendoti anche qui di intervenire prontamente (ed evitare lamentele dai vicini). Furbo dispone infatti di sensori intelligenti che rilevano automaticamente l'abbaio, di cui potrai anche impostarne la sensibilità.

Ma con Furbo, non ci saranno solo no e divieti: una caratteristica importantissima (soprattutto per quanto riguarda il rinforzo positivo) è la funzione lancia crocchette, che ti permette di lanciare al tuo cane degli snack come premio; quando i croccantini vengono espulsi il prodotto effettua un suono, che il cane imparerà presto a riconoscere. Ecco spiegato perché i cani la adorano!

Il design è moderno ed elegante, e nella confezione sono inclusi un cavo USB da 2 m e un adattatore per la corrente.

Per conoscere (finalmente) la vita segreta del tuo cane, e stargli accanto in ogni momento, la videocamera Furbo è il regalo migliore da fare a te e al tuo amato quattro zampe!

