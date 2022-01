3 accessori auto indispensabili per l’inverno

Durante la stagione invernale gli automobilisti sono costretti a guidare in condizioni difficili, pioggia, freddo e soprattutto neve possono creare disagi.

Molte delle vetture di oggi, sono dotate di una tecnologia che permette una guida confortevole cercando di garantire la massima sicurezza anche in inverno. Nonostante questo, quando ci si mette in viaggio è sempre utile avere in auto un kit invernale. Vediamo gli accessori immancabili durante la stagione più fredda.

Pala da neve portatile

La neve nonostante la sua bellezza ai guidatori può creare dei disagi e spesso è impossibile salire in macchina, ma con la pala portatile diventa sempre più semplice. Il modello ha una lama realizzata in lega di alluminio e materiale antiossidante perfetto per spalare non solo la neve, ma anche la sabbia e la sporcizia. L'impugnatura della pala in lega di alluminio serie 6 trattato termicamente, è molto resistente e antiscivolo. Perfetto da avere anche nelle macchine piccole, la pala può arrivare fino a circa 66-82 cm e può essere modificato in base alle diverse esigenze. Una volta terminato l’utilizzo possiamo smontarla e inserirla nel comodo sacchetto così da occupare poco spazio. Disponibile in quattro colori: nero, senape, rosso e blu, non resta che scegliere quello che preferite.

Pro. Il design è bello e il manico comodo.

Contro. Per alcuni utenti la pala è un po’ corta.

Copri parabrezza per auto

In inverno le temperature basse possono gelare il parabrezza, ma con la copertura specifica non è necessario sbrinarlo, risparmiando molto tempo prima di prendere l'automobile. Il telo per parabrezza è realizzato con una pellicola in alluminio PEVA di alta qualità, il cotone spunlace e il rivestimento nero per resistere ad ogni intemperie di alta qualità, inoltre, il retro in morbido cotone non danneggia il parabrezza. Facile da piegare e riporre, ha la corda antivento e delle calamite per mantenerlo fermo anche nelle giornate più ventose. Adatto alla maggior parte delle auto, in estate, è resistente anche ai raggi UV e previene efficacemente le alte temperature nell’auto.

Pro. Il parabrezza è ben fatto e spesso.

Contro. Le alette per alcuni utenti sono troppo spesse.

Raschietto professionale per ghiaccio

Affrontare l'inverno con questo raschietto per ghiaccio sarà semplice. Il modello 2 in 1 rimuovere facilmente neve, ghiaccio e brina dai finestrini e dal parabrezza delle auto. Il raschietto è completato nella parte opposta da una pratica spazzola per rimuovere ogni residuo di neve, tutto nel comfort più totale grazie all’impugnatura morbida ed ergonomica quando le temperature sono inferiori allo zero, grazie anche al comodo guanto integrato per proteggere e riscaldare le mani.

Pro. Il raschietto è facile da impugnare.

Contro. I clienti che l’hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

