Gli accessori must have per i fan de La Casa di Carta

La Casa di Carta (La Casa de Papel) è la serie televisiva che ha fatto - e continua a fare - innamorare tutti quanti; ideata da Álex Pina e trasmessa da Antena 3 nel 2017, ha prima conquistato i fan spagnoli, per poi stregare il mondo intero grazie al servizio di streaming online Netflix, che l'ha distribuita. Il Professore e la sua banda hanno registrato incassi da record, tanto che La Casa di Carta è stata catalogata come la serie non in lingua inglese più vista della storia.

In attesa della quinta stagione, alla quale manca ormai meno di un mese, abbiamo selezionati i gadget e gli accessori che non possono mancare nella collezione di un vero fan, e che potranno essere anche ottime idee regalo per tutti gli appassionati!

Tazza per la colazione 3d

Perfetta per iniziare la giornata con un sorriso, la tazza ispirata a la maschera di Dalí della celebre serie TV Netflix La Casa di Carta è curata nei minimi dettagli. Fabbricata con ceramica di alta qualità e con licenza ufficiale, questa tazza (dimensioni 11x8,5 cm) ha una capacità di 350 ml, un'impugnatura ampia e confortevole e viene inviata all'interno di una scatola personalizzata.

La Casa di Carta - Escape book "L'enigma del Professore"

Un divertentissimo escape book che ti farà vivere in prima persona le avventure de La Casa di Carta! Ispirato alla serie tv, questo libro racconta la storia de Il Professore e di un suo vecchio amico, e durante la lettura dovrai affrontare enigmi complicati, costruire origami e risolvere indovinelli. Un escape book divertente e appassionante, perfetto per tutti i fan della Casa di Carta! Scoprilo in vendita su Amazon.it

T-shirt originale con stampa de La Casa di Carta

Prodotto 100% ufficiale de La Casa di Carta, questa maglietta unisex ha una stampa frontale di alta qualità con i nomi dei protagonisti della serie TV e l'iconica maschera di Salvador Dalì. Realizzata in cotone leggero, perfetto per l'estate, questa t-shirt modello slim veste aderente, è lavabile in lavatrice ed è dotata di cartellino di autenticità.

Tazza da viaggio in bambú

Ideale da usare a scuola, a lavoro e nella vita di tutti i giorni, questa tazza da viaggio unisce l'attenzione per l'ambiente a la passione per La Casa di Carta. Grazie a questa tazza, infatti, potrai contribuire alla riduzione dei rifiuti di plastica nel nostro pianeta esibendo allo stesso tempo un gadget perfettamente realizzato della tua serie tv preferita. Funzionale e dotata di licenza ufficiale concessa da Netflix, la tazza de La Casa di Carta ha dimensioni compatte (13x8 cm), è ideale per il trasporto anche di bevande calde4, è priva di BPA ed è realizzata esclusivamente in bambù e tappo in silicone alimentare. Scoprila in vendita su Amazon.it

Carillon a manovella con melodia di "Bella ciao"

Un bellissimo gadget perfetto per i fan più romantici, questo carillon a manovella è realizzato in compensato di betulla intagliato e finiture in rovere naturale. Inoltre, è leggero, piccolo e facilmente trasportabile (dimensioni: 2,55 x 2,16 x 1,57 cm), presenta al suo interno dettagli ispirati a La Casa di Carta e ha un meccanismo a 18 note che, una volta girata la manovella, suonerà la melodia di "Bella ciao".

Tappetino per mouse XXL

Specificatamente ideato per i gamer esperti, ma perfetto anche per le attività di tutti i giorni, questo tappetino per mouse è dotato di una base in PVC antiscivolo e di una superficie ottimale, che garantiscono stabilità, movimenti e tempi di risposta eccellenti. Dal design unico e di tendenza ispirato alla Casa di Carta e dotato di licenza ufficiale, questo mouse pad è ideale per giocare e per proteggere la tua scrivania, è realizzato con materiali ultra-fini ad alta densità, con bordi rinforzati per migliorare la precisione mentre giochi e rifiniture di alta qualità Inoltre, è flessiibile e facile da arrotolare, ed ha dimensioni XXL (80x35 cm), per non influire sui tuoi movimenti. Scoprilo in vendita su Amazon.it

Maschera ufficiale di Salvador Dalì

Perfetta per impersonare i protagonisti de La casa di Carta, ma anche come decorazione per la casa, la maschera di Salvador Dalì è un prodotto con licenza ufficiale controllato e validato dai produttori della serie. Inoltre, della stessa linea sono disponibili anche il costume intero per adulti e per bambini.

Funko Pop Vinyl de La Casa di Carta

Funko è uno dei principali creatori di prodotti della cultura pop per una vasta gamma di consumatori, famosissimo soprattutto per le figure in vinile e i giocattoli d'azione da collezione. I Funko Pop sono riproduzioni stilizzate di personaggi iconici di film, serie televisive, serie animate, fumetti, videogiochi e tanto altro, e tra queste non potevano mancare anche i protagonisti de La Casa di Carta. Alti circa 9 cm e venduti nella window box originale, sono realizzati in vinile e rappresentano fedelmente i personaggi principali di questa avvincente serie TV: collezionali tutti! Scopri il Pop Funko Vinyl de il Professore in vendita su Amazon.it

