Vacanze in auto? Gli accessori da avere assolutamente in macchina

Viaggiare vuol dire andare alla scoperta di luoghi sempre nuovi e la macchina è uno dei mezzi preferiti perché abbiamo la libertà di scegliere l’itinerario e di realizzarlo secondo i nostri tempi.

Quando siamo in macchina la sicurezza è molto importante oltre agli accessori obbligatori per legge come ad esempio il triangolo o il giubbotto catarifrangente, ci sono degli oggetti che possono rendere il viaggio ancora più sicuro. Pronti a partire? Ecco l’indispensabile da avere in auto

Avviatore d’emergenza

A volte quando si viaggia ci sono degli imprevisti e tra questi può succedere che la macchina non riesca ad accendersi, quindi impossibile partire senza l'avviatore. Questo modello è in grado di azionare tutti i veicoli a 12 V, ovvero le auto con motori fino a 6L di benzina o 5L diesel. Facile da caricare grazie all’uscita USB, può essere ricaricato o ricaricare qualsiasi dispositivo, inoltre lo schermo Lcd permette di avere il livello di carica sempre sotto controllo e di far comparire un messaggio d'errore se il dispositivo viene utilizzato in modo scorretto. Il cavo con 8 sistemi di protezione aiuta a fissare i morsetti in modo corretto senza subire scariche elettriche. Inoltre, l’avviatore può essere utilizzato come lampada grazie alle 3 modalità: torcia, strobo, SOS.

Estintore

Per viaggiare in totale sicurezza, in macchina non può mancare l’estintore. L’apparecchio pensato per l’automobile è omologato e ha una capienza di un litro di polvere indispensabile in caso di emergenza e di incendi improvvisi, non solo in auto, ma anche in barca, camper, casa e ufficio. Dotato di valvola di sicurezza e di supporto, può essere sistemato facilmente nel portabagagli pronto per essere utilizzato.

Portapacchi

Andare in vacanza con la famiglia vuol dire avere con sé bagagli e valige e non sempre il portabagagli riesce a ospitarle tutte, per questo non possiamo partire con la borsa portatutto da montare direttamente sul tettuccio. Realizzata in materiale impermeabile con cuciture ultra resistenti, ha la chiusura con cerniera e alette antipioggia, per mantenere gli oggetti all’asciutto e protetti. Adatta a qualsiasi portapacchi, include 6 cinghie di serraggio dotate di fibbie.

Supporto smartphone

Viaggiare vuol dire andare alla scoperta di posti nuovi e non sempre si conosce la strada, quindi lo smartphone diventa un comodo navigatore, ma per utilizzarlo senza alcun rischio, abbiamo bisogno del supporto. L’apparecchio dotato di una ventosa può essere utilizzato facilmente su qualsiasi superficie sia ruvida che liscia. Il braccio con rotazioni a 360° offre numerosi angoli di visione, senza mai limitare la vista durante la guida. Il lato destro del supporto è dotato di un pulsante di rilascio, che può regolare automaticamente la larghezza del braccio con un solo clic.

Kit pronto soccorso

Uno degli oggetti da avere assolutamente in macchina è il kit pronto soccorso. La comoda borsa dotata di manico per trasportarla facilmente, comprende all’interno 90 elementi come ghiaccio pronto uso, soluzione sterile per lavaggio oculare, coperta isotermica d'emergenza, garze, bende, cerotti per nocche e dita e altro ancora. La borsa in nylon, è suddivisa all’interno da tasche per conservare i prodotti in ordine e trovare facilmente tutto quello di cui abbiamo bisogno.

