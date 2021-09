L’amaca da collo per alleviare i dolori cervicali

L’amaca per il collo è l’accessorio perfetto per alleviare i dolori a spalle e cervicale. Vediamo come funziona

Molti di noi trascorrono diverse ore al volante o in ufficio davanti al computer, immancabilmente in queste occasioni assumiamo posture sbagliate che possono causare fastidi al collo e alla parte superiore della schiena. In alcuni casi poi, i dolori possono diventare cronici e avere ripercussioni negative sul nostro stile di vita.

La postura scorretta, quando camminiamo o siamo seduti, sul lungo periodo può portare a mal di testa continui o alla perdita di sonno. Quando si hanno questi problemi la prima cosa da fare è rivolgersi ad un esperto ed eseguire esercizi specifici, ma un aiuto può arrivare anche dall’amaca da collo. Questo è un attrezzo efficace per alleviare la tensione a livello cervicale, da utilizzare la sera dopo aver trascorso un’intera giornata lavorativa sempre nella stessa posizione.

L’amaca, agisce sui muscoli del collo applicando una trazione sulla colonna vertebrale. Attraverso l’allungamento aiuta a ridurre distorsioni e spasmi e nello stesso tempo riesce a distendere i nervi spesso schiacciati dalla compressione. Per alleviare i dolori sul collo e riposare serenamente, allora non possiamo farci sfuggire l’amaca Toogel.

Il modello è perfetto per rilassare il collo che poggiando su cuscinetti imbottiti avrà il massimo del comfort. Le testine del cuscino, inoltre, sono regolabili e realizzate in flanella extra morbida per avere una piacevole sensazione sulla pelle.

Adatto ad ogni necessità, il supporto è composto da una cinghia regolabile e due corde elastiche da agganciare ad un supporto in acciaio inossidabile. Questa struttura pratica e robusta, è completata da piedini antiscivolo, che permettono di rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro in totale sicurezza.

Piccola e compatta, l’

amaca può essere utilizzata sia in casa che all’esterno, infatti bastano solo 10 minuti e ci sentiremo meglio, pronti ad affrontare la giornata o dormire serenamente. Una volta smontata occupa poco spazio e può essere inserita all’interno della borsa inclusa, per portarla sempre con noi anche in viaggio.