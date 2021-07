Amaca galleggiante: per rilassarsi in piscina o al mare

L’acqua è da sempre considerata fonte di relax e il modo migliore per rigenerare il corpo e la mente. Con la stagione estiva ormai iniziata, poi, si ha voglia di trovare un po’ di refrigerio dalla calura estiva.

Un bel tuffo in piscina, o una nuotata al mare sono l’occasione giusta per concedersi una piccola pausa dalla routine quotidiana e approfittare del meritato riposo. Per farlo al meglio, un accessorio indispensabile da mettere in valigia e da portare sempre con sé è l’amaca gonfiabile.

Se quella da

giardino è il vostro must have estivo, quella da mettere in acqua diventerà fondamentale per divertirvi e trascorrere un’estate serena.

Il modello gonfiabile è realizzato in Pvc ecologico di alta qualità, perfetto per sfruttare al meglio l’accessorio, ma nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’amaca, dotata dotata di poggiapiedi e poggiatesta, è estremamente comoda perché ha una maglia morbida e il design ergonomico permette di rilassarvi per ore e ore.

Estremamente versatile, può essere utilizzata come:

Amaca : per farsi cullare dalle onde

: per farsi cullare dalle onde Sedia a sdraio : per concedersi un aperitivo in piscina

: per concedersi un aperitivo in piscina Salvagente : per chi è alle prime armi

: per chi è alle prime armi Attrezzo sportivo: per chi non rinuncia alla forma fisica anche in vacanza

Pensata per adulti e bambini, riesce a sostenere un carico fino ai 200 kg assicurando un supporto perfetto in acqua, ma rimanendo al contempo morbido.

Una volta terminato l’utilizzo, l’

amaca si asciuga rapidamente e si sgonfia in pochi minuti pronta per il prossimo utilizzo!