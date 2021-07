L’amaca da portare sempre con sé in campeggio o al mare

Per rilassarsi in giardino o in vacanza, l’amaca è l’accessorio indispensabile da avere sempre in valigia

Chi è appassionato di avventura e ama stare all’aria aperta non vede l’ora di trascorrere piacevoli giornate immerso nella natura e la cosa più bella è senza dubbio poter dormire all’aperto.

Per farlo comodamente l’accessorio indispensabile è l’amaca che mette in contatto con l’ambiente che ci circonda ovunque ci troviamo: dal giardino, al mare, dal lago fino al bosco o la montagna, senza dimenticare la possibilità di trascorrere piacevoli e rilassanti giornate direttamente in terrazzo.

Inoltre, l’oscillazione costante dell’amaca, assicura sonni sereni per ricaricare le energie dopo una lunga giornata di lavoro.

Facile da appendere tra due alberi o piedistalli, è poco ingombrante e può essere utilizzata in diversi modi, il modello in cotone multicolor e morbido, è ideale anche nelle giornate più fredde perché isola dalle correnti e mantiene il calore corporeo.

In grado di sostenere fino a 200 kg, le corde di cotone si collegano ai ganci per fornire una maggiore sicurezza unita alla facilità del montaggio grazie ai moschettoni e alle 2 cinghie in nylon con anelli d’acciaio.

Adatta per campeggio, picnic, viaggi in montagna, oltre ad essere ampia perché misura 210x150 cm, con una lunghezza totale di 270 cm è dotata di borsa di trasporto per facilitare gli spostamenti. Una volta piegata occupa pochi centimetri, così da poter trasportare l'

amaca nello zaino o come una borsa e portarla ovunque vogliamo.