Amazon lancia il nuovo Negozio Calcio Femminile

Amazon, partner della UEFA Women's Football, lancia il nuovo Negozio Calcio Femminile. All’interno di questa vetrina sono disponibili oltre mille prodotti come, ad esempio, parastinchi, alimenti specifici per lo sport, canotte, trofei, cerotti muscolari e impacchi freddi. Una selezione pensata appositamente per donne e ragazze e curata da un team tutto al femminile.

Più avanti nel corso dell’anno, Amazon renderà disponibile anche la prima vetrina ufficiale della UEFA Women's Champions League con il merchandising dedicato.

"In tutto il mondo, stiamo assistendo ad una vera ondata di entusiasmo e sostegno per il calcio femminile, con una copertura mediatica e un’affluenza alle partite a livelli record, un’impennata nel numero di iscrizioni a corsi dilettantistici e un generale aumento dell'interesse e della domanda di set, capi d’abbigliamento e attrezzature specifiche per il calcio femminile. In qualità di partner della UEFA Women's Football, vogliamo mettere a frutto il nostro potenziale per dare un maggior impulso al mondo del calcio femminile e il nostro Negozio Calcio Femminile semplifica anche la vita dei nostri clienti, che possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno, sapendo di avere accesso ad una selezione di qualità con opzioni di consegna rapide, giusto in tempo per la loro prossima partita", ha dichiarato Maria Giulia Biguzzi, Responsabile EU del Fanshop di Amazon.

In vista delle fasi ad eliminazione diretta della UEFA Women's Champions League, Amazon ha lanciato una campagna pubblicitaria paneuropea che porta in scena delle vere atlete. Il nuovo spot pubblicitario di Amazon diretto dalla regista Molly Manning Walker - nominata ai BAFTA e cofondatrice della squadra di calcio Babe City FC - celebra il talento, lo spirito di squadra e la qualità del gioco femminile di oggi.

