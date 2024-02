Amazon “Un Click per la Scuola”: come funziona e come iscriversi

Torna su Amazon “Un Click per la Scuola”: l’iniziativa che ti permette di sostenere la scuola grazie ai tuoi acquisti, senza alcun costo in più per te.

Nel 2022 Amazon ha donato più di 2,6 milioni di euro, sotto forma di credito virtuale, alle scuole partecipanti all’iniziativa.

Come funziona e come iscriversi

Registrati gratuitamente all’iniziativa ed Amazon donerà l’1% del valore dei tuoi acquisti alla scuola di tua scelta oppure a Save the Children. Se ti sei già registrato l’anno scorso, quest’anno dovrai rifarlo, andando su www.unclickperlascuola.it

Come l’anno scorso, puoi scegliere tra due opzioni:

a) Sostenere una scuola specifica.

b) Sostenere il progetto di Save the Children contro la dispersione scolastica, svolto in oltre 250 scuole presenti in zone svantaggiate.

Per iscriversi ad “Un Click per la Scuola” basta seguire questi 3 semplici passi:

1. Vai su www.unclickperlascuola.it

2. Seleziona chi vuoi sostenere.

3. Registrati gratuitamente con il tuo account Amazon.it

Continua a fare acquisti su www.amazon.it come fai di solito. Amazon donerà automaticamente l’1% del valore dei tuoi acquisti sotto forma di credito virtuale all’opzione che hai scelto. Nessun costo in più per te.

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei