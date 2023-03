Festa del papà: da Amazon 5 utili regali hi-tech

Mancano pochi giorni alla festa del papà (19 marzo), ecco quindi alcune idee regalo capaci di soddisfare ogni gusto.

Niente cravatte, camicie o libri cartacei, ma utili gadget hi-tech per fare felici tutti i tipi di genitore. Cinque innovativi regali, come tablet, ebook reader e completi smart speaker realizzati da Amazon.

Echo Show 15

La Festa del Papà è alle porte: grazie alla schermata Home con widget personalizzabili, come calendari, note e liste di cose da fare, Echo Show 15 è ideale per organizzare la giornata perfetta da trascorrere in famiglia. Se in programma c’è una cena tutti insieme, è possibile chiedere ad Alexa consigli su cosa cucinare e ricette divertenti da sperimentare. Nel frattempo, con Fire TV, ci si può intrattenere, anche in cucina, con migliaia di film e serie TV da godersi sul display da 15,6’’. E per rivivere insieme al papà i ricordi più belli, grazie alla funzione cornice fotografica è possibile visualizzare su Echo Show 15 gli scatti di Amazon Photos.

Scopri di più su Amazon a 289 euro

Kindle

Per il papà che ha bisogno di una pausa dalla frenesia di messaggi ed e-mail di lavoro, Kindle è un compagno eccezionale: è facile godersi un momento senza distrazioni con questo dispositivo, progettato per la lettura ovunque ci si trovi. Grazie allo schermo antiriflesso ad alta risoluzione, la luce frontale regolabile e la modalità scura del Kindle, leggere in modo confortevole è possibile anche all’aperto, o di notte. Inoltre, Kindle è leggero e compatto, perfetto per essere portato sempre con sé, ed è dotato di ricarica tramite USB-C, 16GB di memoria e vanta fino a 6 settimane di autonomia. Con un occhio di riguardo alla sostenibilità, Kindle è realizzato con il 30-75% di plastica riciclata e il 90% di magnesio riciclato.

Scopri di più su Amazon a 99 euro

Fire HD 8

Fire HD 8 è un tablet low cost, leggero e resistente, pensato per offre agli utenti una completa esperienza di intrattenimento, sia a casa che in viaggio. Con Fire HD 8 si possono svolgere numerose attività, dalla navigazione web alla visualizzazione di video, potendo contare su 13 ore di autonomia della batteria.

Scopri di più su Amazon a 129 euro

Echo Dot e Echo Dot con orologio

Per il papà che concepisce la casa come una “smart home” piena di comfort ed efficienza tecnologica, Echo Dot e Echo Dot con orologio sono i must! Gli smart speaker, con Alexa, vantano un nuovo sensore di temperatura, controlli gestuali, display LED e audio migliorato. Inoltre, Echo Dot con orologio è dotato di un’aggiornata tecnologia LED ad alta densità per offrire un modo più dinamico e chiaro di visualizzare le informazioni a colpo d’occhio.

Scopri di più su Amazon:

Echo Dot a 64 euro

Echo Dot con orologio a 74 euro

Fire TV Stick 4K Max

Tanti papà sono amanti delle maratone su Netflix, di cinema d’autore e serie TV. Perfetta per le serate in famiglia davanti al piccolo schermo è Fire TV Stick 4K Max: la migliore chiavetta Amazon per lo streaming per lasciarsi guidare tra migliaia di contenuti e sentirsi come al cinema, comodamente sulla poltrona di casa. Fire TV Stick 4K Max è dotata del nuovo processore quad-core da 1,8GHz e di 2GB di RAM. Inoltre, supporta lo streaming 4K Ultra HD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos.

Scopri di più su Amazon a 74 euro