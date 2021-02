Amici Bro, l'album con gli inediti degli allievi di Amici 20: scopri come incontrare i protagonisti

Amici di Maria De Filippi il talent show che nel corso degli anni ha sfornato artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Emma ed Elodie, è arrivato alla sua ventesima edizione e non smette di stupire. In attesa del serale, previsto tra la metà e la fine di marzo, è stata annunciata un'importante novità che farà felici tutti i fan della scuola: la pubblicazione di edizione limitata e in esclusiva per Amazon. il talent show che nel corso degli anni ha sfornato artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Emma ed Elodie, è arrivato alla suae non smette di stupire. In attesa del serale, previsto tra la metà e la fine di marzo, è stata annunciata un'importante novità che farà felici tutti i fan della scuola: la pubblicazione di Amici Bro' , ine in esclusiva per Amazon.

compilation in pre-order, contiene la maggior parte degli inediti ascoltati durante la fase iniziale del talent show, tra cui anche quelli di Arianna, L’amore davvero ed Evandro, che ha cantato il singolo Guacamole, ma che non fanno più parte della scuola. La, contiene la maggior parte degli ineditascoltati durante la fase iniziale del talent show, tra cui anche quelli di, L’amore davvero ed, che ha cantato il singolo Guacamole, ma che non fanno più parte della scuola.

All'interno dell'album potete riascoltare anche Lady, l'inedito di Sangiovanni e quello di Aka7even, Yellow, di cui è stato realizzato anche un self made video, che ha come protagonisti alcuni ballerini, allievi della scuola.

Tra i singoli imperdibili c'è quello di Enula, dal titolo Auricolari, prodotto da Frenetik&Orang3 o quello di Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi, Parole a Caso.

Nella compiltation, non possono mancare le canzoni di Esa, allievo di Rudy Zerbi, che canta Dimmi, di Ibla, che con Libertad, un canzone in parte in italiano e in parte in spagnolo, parla di un amore finito e di come amare sia libertà e non una costrizione.

Il Natale e l’estate, presentato lo scorso 18 gennaio è il secondo inedito di Leonardo Lamacchia scelto per far parte dell'album, come quello di Raffaele Renda, Il sole alle finestre, e quello di Tancredi, Las Vegas, uno degli ultimi cantanti ad essere entrato nella scuola di Amici dopo aver vinto la sfida con Evandro.

Inoltre per chi acquista una copia della compilation, c'è la possibilità di partecipare al Meet & Greet Virtuale con i cantanti di Amici. Tutti coloro che acquisteranno il prodotto, potranno incontrarli online il 9 marzo ed assistere in diretta ad uno show case esclusivo!