Liberi da punture e fastidi con il dispositivo antizanzare della Chicco

Con l’estate che entra nel vivo, il problema delle zanzare torna attuale come non mai. L’incontro con questi insetti non è mai piacevole soprattutto quando si tratta di bambini che hanno la pelle più delicata.

Stare all’aperto in giardino e fare una semplice passeggiata possono diventare un vero tormento e rovinare una bella giornata di sole. Con i più piccoli è meglio evitare prodotti chimici perché potrebbero avere ripercussioni sul loro benessere, per questo bisogna trovare una valida alternativa. Se vogliamo proteggere i bambini dalle punture possiamo affidarci al dispositivo antizanzare della Chicco.

L’apparecchio è indicato soprattutto per l’utilizzo esterno e ha un raggio d’efficacia di 3 metri. Come funziona? Il dispositivo antizanzare si basa su un sistema di ultrasuoni che infastidiscono gli insetti, tenendoli a debita distanza, ma senza provocare alcun fastidio alle persone e soprattutto ai neonati.

Dal design semplice ed essenziale, grazie alla pratica clip può essere applicato al passeggino o alla carrozzina e portarlo sempre con sè, ma non solo. Il dispositivo è efficace anche nell’ambiente interno, infatti può essere agganciato alla culla e i bimbi dormiranno sonni sereni anche nelle serate più calde.

Alimentato a batteria ha una durata media di circa 100 ore in caso di utilizzo continuo, perfetto per essere sfruttato nel corso di tutta l’estate. Silenzioso ed ecologico, questo

dispositivo è l’arma in più per allontanare gli insetti in modo naturale e rispettando l’ambiente. Le zanzare avranno vita difficile e ci penseranno due volte ad avvicinarsi ai più piccoli!