Perfectcare 900 l’asciugatrice Electrolux che si prende cura dei tessuti

Mantenere i capi perfetti grazie a programmi personalizzati e con un risparmio un bolletta: tutto questo è l’asciugatrice PerfectCare 900.

L’elettrodomestico con una nuova capacità di 9 kg di carico e in classe A+++, assicura a ogni fibra una cura straordinaria, preservando le forme dei capi più a lungo, anche da remoto.

Electrolux garantisce la migliore asciugatura grazie a tecnologie innovative, CycloneCare System sfrutta il flusso d’aria a spirale per raggiungere e avvolgere ogni capo delicatamente. Temperatura e movimenti specifici sono controllati dalla tecnologia DelicateCare System, mentre i sensori di precisione rilevano l’umidità dei capi per evitare che si restringano o perdano la forma originale.

I programmi speciali sono numerosi e trattano ogni tessuto con le cure adatte: Outdoor conserva l’impermeabilità dell’abbigliamento tecnico, Lenzuola XL e Misti XL per grandi quantità di carico o lo speciale Giubbotti imbottiti, studiato per indumenti in piuma d’oca e giacche invernali. Il programma Lana certificato Woolmark Blue, inoltre, tratta con cura e delicatezza gli abiti in cashmere o in lana,

Con la connessione da remoto integrata, è possibile avviare e monitorare l’asciugatrice anche quando si è fuori casa. Care Advisor seleziona il ciclo adatto in base al carico, imposta automaticamente il programma e garantisce ogni volta risultati perfetti. Tramite l’app integrata My Electrolux, inoltre, si può scegliere tra dieci categorie preimpostate e fino a 35 differenti tessuti, così il ciclo viene personalizzato su misura per il carico. Infine, si possono memorizzare fino a sei cicli di asciugatura più utilizzati, salvando le impostazioni preferite per ogni tipologia di bucato, risparmiando tempo prezioso.

Dotata di tecnologia a pompa di calore con flusso d’aria ottimizzato e di sensori che regolano i cicli in base alla quantità di carico inserito, PerfectCare 900 assicura un reale risparmio energetico e risultati perfetti anche a basse temperature.