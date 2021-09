L’aspirapolvere giocattolo Dyson pensato per i bambini

Il marchio Dyson ha conquistato sempre più clienti grazie ai suoi elettrodomestici, aspirapolvere in primis. Il brand non vuole trascurare nemmeno una fascia di età, come ben testimoniato da quello che è a tutti gli effetti un giocattolo ma che funziona come un vero e proprio aspirapolvere.

Si tratta di un prodotto che ha la licenza ufficiale Dyson e che riproduce alla perfezione il design e le forme dell’aspirapolvere dei “più grandi”, ma in formato ridotto. In questo modo si raggiunge un doppio obiettivo: i bambini si divertono con un gioco innovativo e diverso dal solito e inoltre possono sentirsi più utili in casa contribuendo alle piccole pulizie domestiche.

Ma come funziona esattamente l’aspirapolvere fatto su misura per i bambini? L’elettrodomestico è stato realizzato da un’azienda specializzata, la

ODS Toys che ha avuto la possibilità di riprodurre fedelmente il design classico che caratterizza il marchio Dyson.: questa è la promessa del prodotto che farà appassionare di sicuro i piccoli alle pulizie casalinghe, senza il rischio che vengano incuriositi dal “vero” aspirapolvere più grande e poco adatto a loro.

Non esistono bambini che non adorano emulare i loro genitori: in cucina, mentre guidano oppure durante le pulizie, con il

Dyson in miniatura le stanze brilleranno e mamma e papà saranno orgogliosi dei loro figli. All’interno della confezione si trova il motore principale che aspira, insieme ad un tubo di colore arancione e due accessori indispensabili come la spazzola e il beccuccio.

Il funzionamento è semplicissimo: c’è un solo pulsante a molla che, se premuto, aziona il prodotto e il motore. Il tubo, la spazzola e il beccuccio sono intercambiabili tra di loro e si possono smontare come nell’autentico Dyson premendo semplicemente un pulsante rosso.

La polvere è stata avvertita, con questo elettrodomestico i bambini hanno lanciato la loro sfida e sono pronti a fare meglio delle loro mamme e dei loro papà durante le pulizie!