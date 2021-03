La scopa elettrica all in one ROIDMI X20 elimina la polvere facilmente e rapidamente

Con la nuova scopa elettrica all in one ROIDMI X20 permette di pulire tutta casa in modo semplice e veloce

Dedicarsi alla pulizia di casa non è uguale per tutti, alcuni non vedono l’ora di vederla pulita e in ordine, altri rimandano sempre il momento di prendere la scopa in mano. Tra i supporti per ottimizzare il tempo da dedicare alle faccende domestiche c’è X20 Pro, il nuovo arrivato in casa Roidmi è una scopa elettrica all-in-one.

Potente, silenziosa e facile da usare, permette di pulire non solo i pavimenti, il parquet, o la moquette, ma anche divani, cuscini, e ogni superficie della casa. L’apparecchio è caratterizzato da un’elegante design ergonomico con un’impugnatura in più punti, per adattarsi alla corporatura dell’utente.

Il dispositivo è dotato di una spazzola motorizzata X20 Electric Brush con un rullo morbido rotante in fibra idrofobica e tre livelli di aspirazione, per rimuovere polvere, peli e capelli da qualsiasi tipo di pavimento e dai tappeti, preservandone l’integrità.

Inoltre, la spazzola è dotata delle luci a Led che si accendono in automatico quando si entra in zone buie di casa o si lavora di sera.

Perfetta anche per il lavaggio, l’elettrodomestico è arricchito da un accessorio MOP, che si aggancia magneticamente alla spazzola. Basta una sola passata per rimuovere le macchie grazie al serbatoio da 160 ml e al panno in microfibra, che viene costantemente inumidito tramite lento rilascio dell’acqua.

Il motore digitale Engine-X da 120.000 giri al minuto assicura una potenza di aspirazione pari a 138 W e una depressione di 25.000 Pa, mentre il sistema di monitoraggio BMS-X della carica (Battery Management System-X) permette di gestire in modo intelligente l’autonomia della scopa elettrica, garantendo un tempo massimo di funzionamento di 65 minuti, senza cali di prestazioni.

La tecnologia ciclonica Air-X separa in modo netto la polvere e lo sporco dall’aria, riducendo gli intasamenti del filtro anteriore e rilasciando nell’ambiente aria sana e pulita.

Per avere sotto controllo il livello di potenza di aspirazione, i tempi di pulizia, la durata della batteria in ogni momento, basta connettere la scopa elettrica all’app ROIDMI via Bluetooth e con un colpo d’occhio si avrà sotto controllo anche le calorie bruciate durante le pulizie.