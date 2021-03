Pulizia delicata ed efficace con l’aspirapolvere Jet 90 Premium Samsung

Mantenere la casa pulita è un impegno che dobbiamo mantenere ogni giorno, per far si che l’ambiente rimanga bello e accogliente. Tra le attività principali non si può rinunciare alla pulizia dei pavimenti per eliminare la polvere impossibile rinunciare all’aspirapolvere Jet 90 Premium della Samsung

L’elettrodomestico assicura prestazioni ancora più avanzate perché dotata di una potenza aspirante con il motore Digital Inverter che raggiunge fino a 200W per pulire vari tipi di pavimento.

Il sistema Jet Cyclone offre un’aria più pulita che dura più a lungo, grazie ai 27 ingressi l’aria segue un percorso ottimale che riduce al minimo la perdita di forza aspirante trattenendo le particelle di polvere e separandole dall’aria rilasciata nell’ambiente, per avere il massimo dell’igiene. Inoltre, il sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, con una struttura a griglia in maglia metallica trattiene le particelle di polvere più grossolane, mentre quello per le polveri ultra-fini trattiene fino al 99,999% della micro-polvere.

Facile e semplice da utilizzare, con le sue 4 regolazioni della lunghezza, il tubo telescopico risulta confortevole e si adatta ad ogni altezza. Per avere il funzionamento sempre sotto controllo, il display digitale integrato mostra il livello di carica della batteria, il tipo di spazzola in uso, e in più avvisa in caso di problemi alla barra della spazzola o di intasamenti.

Con la spazzola morbida Soft Action è possibile raccoglie la polvere più sottile dai pavimenti duri e dalle fessure in ogni angolo, mentre la spazzola lavapavimenti assicura un ambiente pulito e igienizzato sia sui pavimenti duri che sul legno, semplicemente con i panni in microfibra riutilizzabili o con i panni umidificati, per un risultato impeccabile e il minimo sforzo.

Una volta terminato l’utilizzo, l’aspirapolvere è pronta per essere pulita e il contenitore della polvere lavabile, permette di mantenere l’elettrodomestico pronto all’utilizzo.

Con una durata d’uso fino a 1 ora, ricaricare l’apparecchio è semplice, basta posizionarlo sul supporto di ricarica ergonomico dotato di base Self Standing e di un’inclinazione di 7 gradi per agevolare le manovre di inserimento e distacco.