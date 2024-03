Stiga Serie 300: la nuova famiglia di attrezzi a batteria per la cura del giardino

Stiga annuncia la Serie 300, la nuova famiglia di attrezzi multifunzione a batteria per la cura del proprio spazio verde.

Potenti attrezzi grazie a 2 batterie ePower da 20V; sicuri e facili da utilizzare con manici regolabili e impugnature ergonomiche; sempre pronti all’uso e comodi da riporre, attraverso la ricarica diretta on-board e il sistema di stoccaggio a parete.

Scendendo nel dettaglio, due sono le grandi novità di questa nuova gamma: le batterie Stiga ePower 20V che equipaggiano tutti i prodotti della Serie 300 ricaricabili direttamente on- board utilizzando l’innovativo e brevettato sistema di ricarica di Stiga; il sistema di stoccaggio incluso che consente di appendere tutti gli attrezzi al muro, sia per riporli sia per ricaricarli.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutti i nuovi prodotti di Stiga.

Tagliasiepi Stiga HT 300e

Stiga HT 300e utilizza due batterie ePower (20V - 2Ah) con autonomia fino a 1 ora con una singola carica. L’assenza di cavi, la lama tagliata al laser in acciaio temperato da 54 cm e l’apertura dei denti fino a 23 mm promettono un taglio semplice, efficiente e preciso anche di rami di medio spessore.

Per garantire maggiore sicurezza, la lama dispone di una punta protetta. Inoltre, il maggiore comfort di HT 300e è dato dall’impugnatura ergonomica regolabile che ruota di 180° in modalità “taglio a parete”, evitando la necessità di doversi girare per raggiungere i punti più scomodi.

Soffiatore Stiga BL 300e

Per tutte le attività di routine o di pulizia e alimentato da 2 batterie ePower da 20V (4Ah), il soffiatore BL 300e produce la velocità necessaria per rimuovere facilmente foglie e residui. Una singola carica assicura un tempo di lavoro di 40 minuti a velocità normale e 25 minuti in modalità potenziata. L’efficiente griglia di ventilazione dell'aria garantisce un flusso continuo, mantenendo il funzionamento impeccabile per una più facile rimozione delle foglie, anche quelle bagnate.

La compatta collocazione della batteria assicura un equilibrio ottimale e non manca un’impugnatura ergonomica. Una volta che lo spazio esterno è pulito e ordinato, un pulsante di sgancio rapido permette di rimuovere il tubo, così da poterlo riporre comodamente e senza ingombri.

Decespugliatore Stiga GT 300e

Proseguiamo la nostra rassegna con il decespugliatore Stiga GT 300e con due batterie ePower (20V - 2Ah) che consentono oltre 30 minuti di autonomia con una singola carica.

Il filo in nylon ad alimentazione automatica promette rifiniture precise e senza interruzioni, l’impugnatura ad anello completamente regolabile permette di manovrare il tagliabordi senza sforzo e l’asta telescopica, regolabile in base alle proprie esigenze, ne migliora l’esperienza di

utilizzo.

Il passaggio dalla modalità di taglio alla modalità di rifinitura, tra cui la funzione rotante di 90° su un lato per rifinire prati, bordi e vialetti avviene con un semplice tocco. Il parasassi è dotato di una ruota per supportare l’utilizzatore durante l’attività di bordatura. Infine, la testina rotante regolabile fino a 45°, supportata da una staffa distanziatrice, assicura un taglio preciso anche attorno a piante e oggetti.

Motosega Stiga CS 300e

CS 300e è la prima motosega di Stiga con batterie ePower 2x20V (4Ah). La combinazione delle due batterie assicura una potenza maggiore ed elevate performance di taglio, consentendo di effettuarne più di 80 con una sola carica, anche nel caso di tronchi da 120 mm di diametro.

Questo attrezzo offre una larghezza di taglio massima di 265 mm e dispone del blocco catena elettronico/meccanico e l’attivazione a 3 clic, oltre alla comoda impugnatura posteriore per una maggiore stabilità durante il taglio. Infine, il sistema di tensionamento rapido consente di tendere senza sforzo la catena.

Prezzi e disponibilità

I prodotti della Serie 300 sono già disponibili ai seguenti prezzi:

HT 300e: 199 Euro

BL 300e: 199 Euro

GT 300e: 199 Euro

CS 300e: 259 Euro

