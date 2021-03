Allenarsi con la musica? Gli auricolari bluetooth per praticare sport

Le cuffie per praticare sport ci aiutano a concentrarci, a rendere l’allenamento più intenso e più piacevole. Anche se sono un valido aiuto spesso sono scomode, cadono e per questo gli auricolari bluetooth sono una valida alternativa per correre e fare sport senza distrazione.

Questo modello offre un suono stereo Hi-Fi che assicura effetti sonori più naturali e immersivi, inoltre, può distinguere perfettamente i bassi profondi, i medi chiari e gli alti per la musica stereo.

Gli auricolari bluetooth permettono di mantenere una connessione stabile fino a 20 metri di distanza, una volta estratti dalla base di ricarica, si accenderanno automaticamente e si accoppieranno in pochi secondi con il dispositivo e l'uno con l'altro.

Versatili e pratici, possono essere utilizzati anche per rispondere alle chiamate e il doppio microfono separa la voce dai rumori ambientali durante la chiamata, per una comunicazione più chiara. Possiamo indossarne uno per la modalità mono quando camminiamo o guidiamo o entrambi per creare un vero suono stereo wireless.

Gli auricolari bluetooth hanno una struttura impermeabile e resistono perfettamente agli schizzi quotidiani di acqua, sudore e possono essere indossati anche sotto la pioggia. Il design a doppia curva è pensato per migliorare la nostra esperienza sportiva, i ganci per l'orecchio adatti alla pelle, sono realizzati con materiali ultraleggeri e si adattano ergonomicamente alle orecchie.

La base magnetica di ricarica da 950 mah permetterà di utilizzare gli auricolari fino a 40 ore di riproduzione e fino a 10 ore di musica continua con una sola carica, inoltre la scatola ha un display Lcd che indica la carica rimanente quando vengono inseriti nella custodia.