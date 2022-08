Il barbecue portatile per realizzare ottime grigliate in ogni momento

In estate trascorriamo molto tempo in giardino o all'aria aperta in compagnia dei nostri cari. Oltre ai giochi con i più piccoli, alle feste o al relax sul divano in compagnia di un bel libro, la bella stagione è sinonimo di grigliate e cene in compagnia.

A volte i tradizionali barbecue sono ingombranti e non possono essere trasportati facilmente. Se non abbiamo voglia di rinunciare a carne, pesce o verdure alla brace, in ogni momento della giornata e in ogni situazione, il modello che fa per noi è il barbecue portatile. Cosa lo rende unico? Sembra una cassetta degli attrezzi.

La classica struttura porta attrezzi in metallo, una volta aperta, si trasforma in un pratico barbecue. Le maniglie diventano dei comodi piedini di sostegno e i cassetti sono il posto preferito in cui conservare salse e condimenti.

Il divertente e originale modello in rosso fuoco, è dotato di due vani per il carbone e la griglia in acciaio inox su cui cuocere carne e verdure.

Al mare, al lago o in montagna con questo barbecue potrete condividere una gustosa grigliata in compagnia di amici e parenti!