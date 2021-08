La base per raffreddare il pc a casa o in vacanza

La base di raffreddamento per pc è l’accessorio immancabile per evitare che il device si surriscaldi velocemente

Caldo e temperature eccessive, non sono un problema solo per noi ma anche per i nostri device e in particolare modo per il pc . In attesa delle vacanze ci capita di lavorare all’aperto, oppure se proprio non riusciamo a staccarci dallo schermo, il notebook ci accompagna anche in spiaggia. Complice l’utilizzo e il caldo, il laptop potrebbe iniziare ad avere problemi e spegnersi improvvisamente.

Per abbassare la temperatura, possiamo provare la base di raffreddamento Klim dotata di 4 ventole che effettuano 1200 rotazioni al minuto, in grado di riportare la temperatura del pc alla normalità in pochissimo tempo.

Le ventole sono pensate per raffreddare tutte le aree del computer portatile indipendentemente dalle dimensioni del laptop. Compatibile con modelli da 17,3, 18 e 19 pollici coprirà completamente la superficie del notebook da 11 a 16 pollici. I modelli che vanno dai 16 ai 19 pollici, potrebbero sporgere dalla struttura della base, ma rimarranno comunque stabili e si raffredderanno in pochi minuti.

Versatile e in grado di adattarsi alle nostra posizione di lavoro o di gioco, il supporto permette al computer di rimanere perfettamente saldo e in posizione grazie ai piedini posizionati sulla base.

Ideale da utilizzare in ogni momento della giornata, il dispositivo estremamente silenzioso è in grado di abbassare la temperatura del decide senza disturbare chi ci circonda perché non supera mia i 26 dB. Inoltre, il supporto può diventare un comodo sostituto delle lampade da scrivania grazie alle luci Led presenti sulle quattro ventole.

Progettato per essere versatile e accompagnarci in ogni nostra attività, il supporto per il raffreddamento possiede due porte USB per collegare tutti i device di cui abbiamo bisogno. Perfetto per il pc, è adatto anche per Play Station o Xbox.

Disponibile in differenti colori, non dobbiamo fare altro che scegliere quello che preferiamo e proteggere il pc da possibili danni.