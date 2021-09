Manutenzione auto, dove acquistare la batteria Bosch

Le vacanze sono finite ed è arrivato il momento di pensare all’automobile. Dopo la bella stagione e dopo aver affrontato chilometri per portarci nei luoghi di villeggiatura, la macchina ha bisogno di manutenzione.

I viaggi estivi sottopongono i veicoli a code sotto il sole, tragitti lunghi, strade impervie che mettono a dura prova le quattro ruote e soprattutto la batteria. Le alte temperature spingono ad accendere gli impianti di climatizzazione che costringono la batteria ad un lavoro extra, mentre l’esposizione ai caldi raggi del sole a lungo andare può far evaporare i fluidi contenuti al suo interno e diminuirne la durata.

Il mese di settembre quindi è il periodo dell’anno adatto per controllare la batteria e cambiarla nel caso in cui ha terminato il suo ciclo di vita. Acquistarne una nuova è facile con Amazon, in pochi giorni avremo il pezzo di ricambio direttamente a casa pronto per essere messo in funzione. Basta inserire il numero di targa, verificare la compatibilità e con pochi click la batteria della Bosch sarà pronta per essere montata sulla macchina anche dai meno esperti di fai da te.

Il modello della Bosch si contraddistingue per la presenza della griglia dotata di tecnologia PowerFrame che assicura un flusso di corrente ottimale, con una riduzione della corrosione e una maggiore durata della batteria. Inoltre, la presenza di una maggiore quantità di piombo nei punti più esposti al flusso di corrente rende la batteria più resistente.

Il telaio della griglia stabile, ne impedisce la deformazione e la corrosione, condizioni necessarie per scongiurare un cortocircuito dovuto al contatto della griglia con la piastra negativa.

Il design innovativo è stato pensato per condurre le barre della griglia direttamente al connettore delle piastre, in questo modo si ha una minore resistenza al flusso di corrente che assicura un'ottima conduttività che convoglia la corrente in modo più rapido.

Estremamente sicura, la

batteria ha un’ottima protezione contro il ritorno di fiamma nel caso in cui è inclinata e nello stesso tempo il coperchio sigillato impedisce la fuoriuscita di acido.

Le maniglie ergonomiche permettono di trasportare facilmente la batteria che una volta montata non avrà più bisogno di manutenzione.