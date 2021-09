Mommed, la bilancia digitale e versatile per neonati

I primi mesi di vita dei neonati sono importanti e uno degli aspetti che viene tenuto maggiormente sotto controllo dai neo genitori è il peso. Questo è uno dei parametri che permette di capire se i piccoli vengono nutriti a sufficienza e se stanno crescendo correttamente.

Per questo motivo è importante pesarlo regolarmente con l’aiuto di uno strumento preciso, perché durante i primi mesi anche i cambiamenti più piccoli sono fondamentali.

Mentre in passato ci si poteva affidare esclusivamente ai medici o affittare uno strumento specifico, negli ultimi anni le bilance per neonati si sono diffuse sempre di più e sono progettate per l’uso domestico.

In questo modo i genitori possono monitorare il peso dei bimbi comodamente in casa, l’importante è utilizzarla in modo appropriato seguendo i consigli del pediatra. Per utilizzarla in modo corretto basta pesare i neonati una volta alla settimana, senza vestiti e prima dei pasti. Per avere sotto controllo il peso dei bimbi e di tutta la famiglia potete utilizzare la bilancia Mommed.

Versatile e funzionale, può essere utilizzata per neonati, bambini, adulti e persino cuccioli di animali domestici. Il modello dotato di un vassoio per la misurazione dell’altezza è totalmente sicuro: il dispositivo girevole, infatti, permette un bloccaggio immediato con la bilancia, senza dimenticare la sua accuratezza e precisione, visto che ogni lettura sarà sempre stabile e accurata.

Mommed è caratterizzata anche da una gamma molto ampia di misure,, ed è perfetta per assicurare ai bambini le giuste quantità di cibo. Inoltre, dettaglio non certo trascurabile, è perfetta per controllare la crescita del piccolo giorno dopo giorno. I numeri e ilsono stati pensati per garantire una lettura semplice e immediata da qualsiasi distanza oppure dalle varie angolazioni di casa, soprattutto quando l’ambiente è buio.

Tra l’altro, questa bilancia può trasformarsi senza problemi in uno speciale elemento d’arredo: le sue forme arrotondate ed eleganti, oltre al materiale opaco con cui è realizzata, rendono

Mommed un oggetto da posizionare in qualsiasi angolo della casa.