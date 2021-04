Xiaomi Mi la bilancia pesapersone per avere sempre il peso sotto controllo

La bilancia è uno strumento utile che ci aiuta a tenere sotto controllo il nostro peso corporeo. Se facciamo sport o seguiamo una dieta dimagrante, tenere sotto controllo il peso è un'abitudine quotidiana per verificare costantemente i nostri progressi. Presente solitamente all’interno del bagno, oltre ad essere utile, devono anche essere un elemento d’arredo e il modello della Xiaomi racchiude entrambe le caratteristiche.

Il design elegante e minimal, è formato da un pannello in vetro temperato bianco che riesce a diffondere luminosità all’interno della stanza. Il display con luci a Led è integrato nel pannello frontale e diventa visibile nel momento in cui si sale sulla bilancia. Per adattarsi alla stanza, il sensore si adatta automaticamente alla luminosità dell’ambiente.

Sicura e comoda, la bilancia ha una finitura anti-scivolo per garantire il grip, anche se si utilizza il modello a piedi bagnati. Adatta alle camere di piccoli dimensioni, il dispositivo è poco ingombrante, infatti, ha una piattaforma a gradini 300 x 300 mm con uno spessore di soli 20 mm, facile da riporre in ogni angolo della camera.

La bilancia ad alta precisione si basa su una serie di elettrodi che si attivano nel momento in cui si sale sul dispositivo e attraverso una serie di algoritmi è in grado si monitorare tutti i parametri relativi alla massa muscolare, al grasso e alla quantità di acqua presente nel nostro corpo, una funzione che aiuta ad avere sempre sotto controllo il corpo e raggiungere facilmente tutti gli obbiettivi.

Per avere i progressi a portata di mano e avere un’immagine realistica del nostro andamento, l’applicazione Mi Fit sincronizza tutti i dati all’interno di un grafico per poterli consultare in modo intuitivo e veloce.

La bilancia oltre a distinguere la corporatura di adulti e bambini è anche in grado di identificare ogni membro della famiglia automaticamente e avere in memoria fino a 16 profili distinti, da consultare direttamente sullo smartphone grazie alla connessione veloce tramite bluetooth.