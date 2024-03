Da Bioderma arriva Sébium la linea che mette al centro la purificazione della pelle

Durante l'adolescenza la pelle grassa è maggiormente predisposta a diventare acneica, con conseguente formazione di imperfezioni e segni. Si tratta di una condizione molto diffusa nei più giovani ma presente anche negli uomini e nelle donne adulte, che genera disagio incidendo sulla qualità della vita. Nonostante le apparenze, la pelle a tendenza acneica è anche molto fragile e molti trattamenti possono provocare irritazioni.

Per rispondere a queste problematiche e combinare massima efficacia ed elevata tollerabilità, Bioderma ha formulato Sébium Gel moussant actif, gel detergente purificante, e Sébium Kerato+, trattamento anti-imperfezioni levigante in gel-crema.

Si parte con la detersione, step fondamentale in qualsiasi routine, specialmente per chi desidera tenere sotto controllo la produzione di sebo. Un detergente viso adatto, infatti, è la prima misura da adottare per prendersi cura della pelle grassa e a tendenza acneica.

Sébium Gel moussant actif è l’alleato ideale per combattere imperfezioni e punti neri, perché agisce sull'eccesso di sebo ed evita l’ostruzione dei pori. La combinazione di Acido Salicilico (BHA) e Acido Glicolico (AHA) aiuta a liberare i pori, ridurre le imperfezioni e affinare la grana della pelle, mentre il Gluconato di Zinco, ingrediente seboregolatore e purificante, agisce direttamente sulle cause degli inestetismi.

Dopo una corretta detersione, la routine anti-imperfezioni studiata da Bioderma prosegue con il trattamento Sébium Kerato+, il gel-crema anti-imperfezioni con un'efficacia cheratolitica ottimale per l'acne da lieve a moderata. L'azione cheratolitica si basa su un approccio ecobiologico che assicura un pH fisiologico per la massima tollerabilità e assenza di sensazioni di fastidio. La texture leggera e idratante offre ulteriore comfort cutaneo.

La combinazione unica di attivi cheratolitici (Acido Salicilico + Esteri di Acido Malico) garantisce la massima efficacia contro le imperfezioni nel rispetto dell’equilibrio cutaneo, mentre il brevetto Fluidactiv, normalizzando biologicamente la qualità del sebo, previene la comparsa di nuove imperfezioni. La pelle è più levigata, immediatamente idratata e opacizzata e, in soli due giorni, imperfezioni e segni vengono ridotti.

La linea Sébium – studiata da Bioderma per riequilibrare la pelle mista, grassa e/o a tendenza acneica – include inoltre altri detergenti (come l’acqua micellare Sébium H2O o il balsamo Sébium Hydra cleanser), diversi trattamenti anti-imperfezioni sulla base della specifica esigenza cutanea (tra cui Sébium Serum, Sébium Hydra, Sébium Sensitive, Sébium Mat control o ancora Sébium Pore refiner) e trattamenti complementari (come il gel esfoliante Sébium Gel gommant o il concentrato levigante notte Sébium Night peel). Una vasta gamma di prodotti per trattare e detergere la pelle con imperfezioni in base alle proprie esigenze.