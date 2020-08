Bite Away, il dispositivo medico contro prurito, dolore e gonfiore dovuti alle punture di insetto

Soprattutto nel periodo estivo gli insetti possono essere davvero fastidiosi: tra ronzii e paura di punture rischiamo di passare il tempo all’aria aperta stando sempre sull'attenti. Spesso, inoltre, i diversi strumenti a disposizione per allontanare gli insetti, come spray, zampironi e citronella, risultano inefficaci, con il risultato di ritrovarsi punture dolorose e prurito in ogni dove.

Per fortuna, oggi c'è una soluzione valida ed efficace: Bite Away! Scopriamo quindi come funziona e perché acquistare questo utilissimo prodotto.

Bite Away è un dispositivo medico, privo di sostanze chimiche e dannose, per il trattamento sintomatico di punture di zanzare, api, vespe, zanzare tigre, calabroni o tafani. Ideale da usare in estate, ma anche in campeggio, quando si praticano sport all'aria aperta e in viaggio, Bite Away agisce contro il prurito, il dolore e il gonfiore causati da punture di insetti unicamente in virtù del calore concentrato, essendo pertanto indicato anche per donne in stato di gravidanza, persone allergiche e bambini.

Il dispositivo funziona con il solo calore concentrato applicato sulla zona colpita: la tecnologia del calore concentrato (che raggiunge la temperatura di 51°C per pochi secondi) è un principio d’azione fisico che scatena una reazione anti-prurito e antidolorifica da parte dell’organismo, alleviando rapidamente i sintomi delle punture di insetto o prevenendone la comparsa quando usato tempestivamente.

Inoltre, è davvero semplice da usare:

prima di applicare Bite Away va innanzitutto rimosso il pungiglione, se presente;

va innanzitutto rimosso il pungiglione, se presente; poi, posiziona la superficie in ceramica presente all'estremità di Bite Away sull'area colpita dalla puntura di insetto, esercita una leggera pressione e premi uno dei due pulsanti presenti sul manico (3 secondi per la prima applicazione e per le persone con pelle sensibile, bambini o donne in gravidanza - 5 secondi per l’utilizzo regolare).

Se necessario puoi ripetere l’applicazione a due minuti di distanza dalla precedente, per un massimo di 5 applicazioni all'ora sulla stessa puntura. Inoltre, puoi utilizzare il dispositivo anche più volte al giorno.

Dermatologicamente testato e prodotto in Germania, Bite Away è un dispositivo facile da usare, veloce e ben tollerato, che dona un sollievo rapido dalle punture di insetto. Inoltre, è piccolo e leggero: poco più grande di una penna, puoi portarlo comodamente con te in borsa, in valigia o durante le escursioni all’aperto. È alimentato da due pile AA (incluse nella confezione), corrispondenti a circa 300 utilizzi e facilmente sostituibili una volta esaurite.

Pro:

realmente efficace, elimina rapidamente prurito e dolore;

e dolore; facile da utilizzare;

leggero e comodo da trasportare

prodotto sicuro e atossico.

Contro:

alcune persone trovano poco tollerabile il calore prodotto dal dispositivo.

Nota Bene

Nei bambini sotto i 12 anni Bite Away deve essere applicato da un adulto.

Attenzione: non sostituisce farmaci salvavita in caso di allergie a punture di insetti.

