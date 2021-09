La borraccia per cani che diventa anche una ciotola

Non c’è niente di più emozionante di un bel viaggio in compagnia del proprio pet e per fargli avere sempre tutto quello di cui ha bisogno ecco la borraccia con ciotola

L’estate sta finendo ma se pensate che le attività da svolgere con il vostro cane sono terminate, vi sbagliate di grosso!

Gli ultimi scorci di sole per rimanere abbronzati in previsione dell’inverno, passeggiate nei boschi o una gita fuori porta: le temperature settembrine vi permettono di fare tutto questo in compagnia di Fido. Ma per essere sicuri che abbia tutto quello di cui ha bisogno, non potete dimenticare di mettere in borsa o nello zaino una bella borraccia. Non sapete quale scegliere? Quella di Womgf è multifunzionale e con lei potrete affrontare davvero ogni situazione.

Non è una semplice borraccia, ma molto di più! Realizzata in materiale ecologico e sicuro, è anche un porta snack perfetto per assicurare un delizioso pasto al quattro zampe anche quando siete lontani chilometri da casa.

Il silicone alimentare flessibile e di qualità, non solo è rispettoso dell’ambiente, ma mette al sicuro la salute del pet, perché è per uso alimentare.

La bottiglia formata da due scomparti consente di conservare da una parte i croccantini e dall’altra l’acqua. Una volta riempita potete metterla tranquillamente nello zaino perché i coperchi hanno un sistema di bloccaggio pensato per non far uscire il contenuto. Le guarnizioni di silicone, inoltre, sigillano la borraccia ermeticamente e mantengono il cibo fresco senza fare entrare l’aria all’interno.

Ma non è finita qui! La

bottiglia è dotata di un accessorio irrinunciabile che farà felice il vostro pet, pronto a gustarsi il suo pranzetto comodamente: una ciotola in silicone. Il modello, è stato progettato per essere poco ingombrante, visto che può essere piegato e occupare poco spazio, grazie al materiale in silicone. Inoltre, il moschettone in dotazione permetterà di agganciarla alla borraccia per non correre il rischio di perderla.

Facile da pulire, voi non vedrete l'ora di portarla durante il vostro viaggio all’aperto e Fido non aspetterà altro che poterla utilizzare.