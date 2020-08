La sacca impermeabile per avere al sicuro i propri beni

La spiaggia è il luogo del divertimento, del relax e dello sport, ma è importante avere con sè i beni indispensabile come smartphone, chiavi e portafogli. Il timore di bagnare o smarrire questi oggetti spesso spinge a non godere in pieno della vacanza. Grazie alla borsa a tenuta stagna diventa tutto più semplice.

La sacca realizzata i PVC mette al sicuro oggetti di valore, ma anche i vestiti, dalla sabbia e dall’acqua. Facile da indossare, potete scegliere di utilizzarla come un comodo zainetto grazie agli spallacci imbottiti o a mano utilizzando l’impugnatura laterale.

La pratica chiusura superiore avvolgibile garantisce l'impermeabilità della sacca, mentre la tasca porta oggetti con chiusura zip assicura uno spazio in più all’interno della borsa.

Disponibile in diverse fantasie e misure la borsa a tenuta stagna da 5 fino a 60 litri, può essere utilizzata anche come boa galleggiante segnasub per gli amanti delle immersioni.