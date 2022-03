Festa del papà 2022: le idee regalo di bellezza per la cura della pelle maschile

Che sia perfettamente rasato o con une bella barba folta, il papà è considerato l’eroe per eccellenza, colui che, sin da piccoli, insegna ad amare e sorridere. In questo giorno speciale, anche Bulldog Skincare For Men, il marchio inglese di grooming 100% maschile, creato da e per gli uomini, propone delle ottime idee regalo che rispondono a ogni esigenza degli uomini.

I prodotti sono per tutte le necessità e gli stili dei papà moderni: gli uomini affetti da “barba mania”, che curano barba e baffi con attenzione, trovano in Bulldog referenze che agiscono con semplicità, ma efficacia, anche sulla barba più ribelle; ma anche chi si rade ogni mattina e ha bisogno di strumenti adatti ad una rasatura di qualità, realizzata in modo responsabile, non potrebbe scegliere alleato che lo capisca meglio di Bulldog!

Qualunque sia la tendenza, il brand ha la giusta proposta beauty. Il brand ha aggiunto alla sua linea Original alcuni nuovi cofanetti regalo dal design ricercato che riuniscono i prodotti top di gamma per la cura della barba. I cofanetti, in linea con l’approccio etico del brand, sono plastic free e con cartone 100% riciclabile, fatti interamente di Carbon Balanced Paper certificati World Land Trust, l’ente inglese per la tutela sostenibile degli ecosistemi naturali del mondo, e contengono prodotti che uniscono il meglio della natura con il meglio della scienza. Inoltre, la linea Original contiene una combinazione di tre ingredienti:

L’Aloe Vera - rinomata per le sue proprietà idratanti, lenitive e depurative per la pelle che la rendono peculiare per l'uomo.

L’Olio di Camelina - una fonte ricca di Omega 3 acidi grassi, nutre la pelle e può aiutare a favorire le barriere che tengono fuori l'umidità e le sostanze irritanti.

Il Tè Verde - ben noto per le sue proprietà antiossidanti. Contiene fitochimici come polifenoli e caffeina.

Ecco quindi le idee regalo pensate per la festa del papà:

Il Beard Care Kit

Una semplice routine di 2 passaggi per prendersi cura della barba. Contiene:

Original 2 in 1 Shampoo per barba (200 ml)

Questo shampoo e balsamo per la barba 2 in 1 contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde. È stato formulato per la pulizia della barba e la lascia soffice, fresca e nutrita. Applicare una piccola quantità, massaggiare bene sulla barba e risciacquare abbondantemente. Si consiglia l’utilizzo unito a Original Olio per Barba o Original Balsamo per Barba.

Original Olio per barba (30 ml)

Quest'olio per barba ad assorbimento rapido e ammorbidente contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde. È stato formulato per ammorbidire e domare la barba. L’olio migliora la luminosità della barba senza farla apparire unta. Modalità d'uso: lasciar cadere la quantità desiderata di olio per barba nel palmo della mano. Applicare uniformemente su peli e pelle del viso.

Il pettine in legno di Bulldog.

Dopo aver lavato e ammorbidito la barba con lo shampoo e averla modellata con l'olio è ora di dargli la forma finale. Il pettine di legno, ecologico e naturale, è ideale perché è antistatico e non elettrizza i capelli, districa senza danni e massaggia gentilmente la barba.

Lo Skincare Kit

I migliori prodotti di Bulldog per la skincare racchiusi in una stilosa e comoda Bulldog bag in cotone 100% naturale. Contiene:

Original Gel da barba (175 ml)

Il gel da barba idratante contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde. È stato formulato specialmente per aiutare a far scivolare il rasoio sulla pelle, offrendo una rasatura liscia e lasciando la pelle fresca e pulita.

Original Detergente per il viso (150 ml)

Questo detergente viso per uomo contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde. Formulato specificatamente per la pulizia della pelle maschile, la lascia visibilmente pulita e rinfrescata.

Original Crema Idratante (100 ml)

La crema idratante classica di Bulldog. Contiene aloe vera, olio di camelina e tè verde ed è stata formulata per idratare la pelle maschile senza lasciare residui appiccicosi o grassi. Inoltre, usata mattina e sera in una semplice routine di idratazione o dopo la rasatura lascia la pelle più sana e soffice.

