Regali Natale 2020: come funziona il buono Amazon

Fare i regali alle persone a cui teniamo non è sempre facile, soprattutto in questo momento di crisi dovuto alla pandemia da Covid-19. Anche se li conosciamo bene, non sempre riusciamo a captare i segnali giusti per regalare ciò che preferiscono. In altri casi con il passare degli anni diventa sempre più difficile riuscire a stupirli ed indovinare l'oggetto del loro desiderio.

Se siamo a corto di idee, ma vogliamo fare un regalo che farà felici i nostri amici o la nostra dolce metà, la soluzione ideale può essere il buono regalo Amazon. Digitali, in un simpatico cofanetto o come cartolina, i modi per personalizzare e rendere unica la gitf card sono davvero tanti, vediamoli insieme.

1. Digitale

Bastano pochi semplici gesti e in un attimo avrai il regalo perfetto. La gift card valida 10 anni, può essere inviata subito o programmata. In questo modo il messaggio arriverà il giorno del compleanno, all'orario che hai scelto tu. E-mail, sms o le app per la messaggistica istantanea, le modalità per inviare il buono sono davvero tante, non devi far altro che scegliere quella che preferisci. Il buono regalo digitale ti sembra impersonale? Niente paura Amazon ti permette di personalizzarlo con una frase o con la tua foto. Inoltre l'ampia scelta di immagini e sfondi ti permette di avere un tema per ogni occasione. Se vuoi renderlo ancora più speciale puoi inoltrare il buono con un video o la musica preferita.

2. Da Stampare

Vuoi consegnare il tuo regalo personalmente? Amazon ha pensato a coloro che preferiscono dare il regalo di persona. Ti basta scegliere lo sfondo che più ti piace tra i numerosi messi a disposizione, oppure personalizzarlo con una tua foto in compagnia del festeggiato. Una volta scelto l'importo e inoltrato l'ordine, riceverai la gift card in formato pdf. Ora non ti resta che stamparlo e ripiegarlo e potrai consegnare personalmente il buono regalo valido 10 anni.

3. In Cofanetto

Ottima idea regalo per Natale, il cofanetto è perfetto per far felici i nostri cari o i nostri amici. Dalla simpatica facciona di Babbo Natale, fino al delizioso cup cake, senza dimenticare il classico cofanetto impreziosito da un raffinato nastro, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Il buono valido 10 anni dall'attivazione, arriverà comodamente a casa tua o del festeggiato in un solo giorno senza spese aggiuntive, per una sorpresa unica e indimenticabile.

4. In Busta

Cool e alla moda, le buste con all'interno la gift card sono perfette per far felice un'amica fashion e glamour. Disponibile anche in versione natalizia o colorata può essere il regalo ideale anche a Natale o per un'occasione speciale. Prodotti con materiali di qualità, le buste possono essere personalizzate con frasi o con un messaggio d'auguri del tutto personale. Grazie alla spedizione gratuita, il pensiero arriverà a casa del festeggiato in un solo giorno, ma avrà tutto il tempo di scegliere il regalo con calma perchè la gift card è spendibile entro 10 anni.

5. In Cartoncino

Volete fare un regalo personalizzato, ma non siete abili con forbici, carta e colla? Niente paura, Amazon mette a disposizione dei cartoncini del tutto personali. Accanto alla coccinella per augurare buona fortuna, possiamo trovare una simpatica ananas per sognare luoghi tropicali senza dimenticare il classico pacco regalo o l'emoticon del momento. Potete farlo arrivare a casa e consegnarlo personalmente o sorprendere la persona amata, facendolo consegnare direttamente da Amazon in una sola giornata senza spese aggiuntive.

