Piccole sorprese con i Calendari dell’Avvento Playmobil

Il Natale si avvicina e per rendere l’attesa più divertente Playmobil ha pensato ad una serie di calendari dell’avvento adatti ai più piccoli. Durante il conto alla rovescia, tutte le 24 originali sorprese Playmobil creeranno emozionanti atmosfere di gioco adatte ad ogni gusto.

Viaggio di Natale in Slitta

E? Natale al Waterfall Ranch! Una corsa di Natale in slitta porta Isabella e i suoi animali alla vicina Foresta di Lelawala, in cui offre da mangiare ai suoi abitanti fieno, verdure e dolcetti. Dietro ogni porticina del Calendario dell’Avvento Viaggio di Natale in Slitta si nasconde una piccola sorpresa dedicata ai piccoli fan dei cavalli. Come tutte le proposte della gamma Horses of Waterfall, anche questo calendario include personaggi e accessori realizzati con oltre l’80% di materiali riciclati e bio-based. Scopri di più su Amazon Calendario dell’Avvento Furto al Museo Anche durante il periodo prenatalizio il crimine non si ferma: nel Calendario dell’Avvento della polizia Furto al Museo, una proposta della linea City Action, i ladri cercano di rubare reperti di grande valore. Durante i 24 giorni che precedono il Natale e? possibile creare un dettagliato diorama dello scenario in cui si svolge l’azione. In un attimo, premendo il pulsante nero la piattaforma su cui si trova una preziosa corona crolla, e un poliziotto arriva in moto all’istante. Scopri di più su Amazon Calendario dell’Avvento Novelmore In uno scenario invernale Bayron corre con la sua slitta da battaglia verso le porte del castello di Novelmore, mentre la catapulta di Brody contiene un regalo molto speciale per Arwynn. Giusto in tempo per il Natale, i cavalieri hanno stilato le loro liste dei desideri, e infine arrivano persino a firmare un trattato di pace. Scopri di più su Amazon Calendario dell’Avvento Natale sotto l’Arcobaleno Una incantevole festa attende le principesse del Calendario dell’Avvento Natale sotto l’Arcobaleno della linea Princess Magic: un magnifico albero di Natale, dolcetti, regali e un Pegaso dorato. Le principesse, che indossano nuove gonne leggere, possono essere posizionate sulle trottole per girare e danzare. Completa il set un dettaglio speciale: il braccialetto con ciondoli natalizi Scopri di più su Amazon

Wiltopia. Viaggio degli animali intorno al mondo

Questo calendario offre la possibilità di intraprendere un viaggio ricco di emozioni e completare una ricca collezione di animali da tutto il mondo. Se girata dopo l’apertura, la scatola si trasforma in un fondale su cui sono riprodotti gli habitat degli animali. La confezione include anche adesivi, che possono essere utilizzati per decorarla. La serie Wiltopia, che si rifà al motto “Conoscilo, amalo, scoprilo” e si propone come un simbolo di sostenibilità, è la prima gamma di prodotti Playmobil realizzata con una media di oltre l’80% di plastica riciclata, al fine di preservare le risorse e l’ambiente. Grazie a contenuti audio e video didattici aggiuntivi, questa nuova linea combina gioco e apprendimento nel rispetto dei consueti elevati standard di sicurezza e la comprovata qualità e durata Playmobil. Il calendario è fai da te, bisogna assemblare e preparare il prodotto, in modo che sia pronto per l’apertura della prima casellina il 1° dicembre.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell’Avvento Asterix

Progettato con cura, questo calendario invita tutti gli amici di Playmobil nell’entusiasmante mondo degli indomabili Galli. Asterix e altri 5 personaggi della serie salpano sul vascello dei pirati galleggiante per vivere l'avventura sulla rotta del Natale. A bordo della nave pirata viaggiano il capitano e il suo equipaggio. La vedetta controlla la presenza di navi cariche di bottino da attaccare, ma scopre che Asterix e Beltorax stanno puntando gli occhi sulla nave pirata con la loro barca a remi. Grazie a una pozione magica, i due riusciranno a sventare i piani dei pirati. Il playset contiene 24 sorprese: Asterix e Beltorax, cinque pirati, una nave, una barca a remi, una canna da pesca, pesci, numerosi accessori e molto altro. La nave pirata può essere inoltre potenziata con un motore subacqueo.

Scopri di più su Amazon

Calendario dell’Avvento Playmobil 1.2.3

L’ora del bagnetto non è mai stata così divertente! Questo calendario include 24 elementi fra cui 4 personaggi Playmobil 1.2.3.: un guadino, uno squalo, un polpo, una tartaruga, quattro pesci, due pinguini e molte altre piccole sorprese. Ciascuno di essi è studiato per stimolare la motricità fine, la creatività e la comprensione cognitiva delle relazioni. Tutti gli strumenti funzionali sono colorati in rosso, nella confezione è inclusa una pratica vaschetta che può essere fissata sulle piastrelle o sul bordo della vasca da bagno.

Scopri di pù su Amazon

Grazie ai calendari dell’Avvento Playmobil i bambini potranno esprimere la loro creatività divertendosi in attesa dell’arrivo di Babbo Natale.