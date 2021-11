Un Natale sorprendente con il Calendario dell'Avvento 2021 di Amazon Beauty

Finalmente possiamo dirlo: il Natale è alle porte! Un'attesa molto speciale anche per Amazon che, come ogni anno, è pronta ad ispirare i clienti nella ricerca delle idee regalo più interessanti e coinvolgenti.

Ed è proprio in questo momento di fermento, quando le festività natalizie si avvicinano e l'entusiasmo si fa sempre più intenso, che di certo non si può rimanere con le mani in mano.

Quest'anno, grazie ad Amazon, il countdown della festa più attesa sarà davvero magico e permetterà di rigenerarsi e prendersi cura del proprio corpo e benessere con una novità tutta da scartare: il Calendario dell'Avvento 2021 di Amazon Beauty. Un modo elegante e originale per lasciarsi coccolare da ventiquattro prodotti di altissima qualità - in formato standard o deluxe - per una beauty routine completa che spazia dal trucco alla cura della pelle e dei capelli, passando per accessori e smalti.

Una scatola preziosa che, al suo interno, rivela le proposte dei migliori brand cosmetici come Remington, Babor, Elizabeth Arden, Elemis, Nivea, OPI e Foreo per un valore complessivo di oltre 250? e proposto al prezzo speciale di 69,95?. Tra maschere rivitalizzanti, smalti dai colori brillanti o glitterati, prodotti naturali e rigeneranti per il viso e il corpo, grazie a questo calendario dell'avvento 2021 non soltanto si verrà sorpresi ogni giorno da un prodotto esclusivo, ma si avrà la possibilità di scoprire nuove idee regalo da mettere sotto l'albero per la famiglia e gli amici.

Attenzione: se non volete rovinarvi la sorpresa, non scendete più in basso perché di seguito trovate una panoramica dei 24 prodotti presenti all'interno del

3INA MAKEUP - The Eye Primer

Eye Primer è una base ombretto idratante e rivitalizzante con effetto opaco e finitura liscia. Cruelty Free e Vegan The Eye Primer è il primo step per un make-up perfetto, nasconde le imperfezioni e prepara le palpebre a un trucco di lunga durata.

Babor - Doctor Hydro Cellular Hyaluron Cream

Crema idratante con durata 24 h per pelli secchi con triplo acido ialuronico.

Biopont - Extreme Repair Maschera Ricostruzione

Una maschera intensiva che rigenera i capelli ricostruendoli dall'interno. Arricchita con Ceramidi, conferisce uniformità e compattezza alla fibra capillare.

Elizabeth Arden - Advanced Ceramide Eye Capsules

Siero per il contorno occhi dalla formula leggera e setosa che leviga la zona del contorno occhi e riduce l'aspetto delle zampe di gallina e delle borse. Aiuta ad idratare, preservare e rinforzare la delicata zona del contorno occhi.

OPI - Nail Lacquer Smalto Big Apple Red

Smalto per unghie color Big Apple Red, una formula professionale dalla finitura lucida e dalla lunga durata.

Equilibra Corpo - Aloe Dermo-Gel

Gel lenitivo multiattivo a base di Aloe Vera con un'efficace azione riequilibrante e lenitiva. Multiuso: efficace contro arrossamenti e pieghe cutanee da sudore o sfregamento, dopo sole, contatto con fonti di calore, dopo depilazione o rasatura, rossori delle gengive, piedi stanchi.

Elemis - Crema marina pro-collagene

Una crema viso pro-collagene a base di alga mediterranea Padina Pavonica, aumenta la quantità di glucosaminoglicani all'interno della pelle.

Labello Classic - My City Limited Edition

Burro cacao Labello Classic Care che non colora le labbra e le rende sane, morbide e naturalmente belle.

Foreo - Luna Play Mini

Il dispositivo per il viso Luna Play Mini deterge e rimuove fino al 99,5% dello sporco e del sebo in una sola routine rilassante.

Belei - Patch contorno occhi protettivo e nutriente con estratto di caviale

La maschera per occhi Belei contiene estratto di caviale: ricco di acidi Omega idratanti che nutrono la pelle, lasciandola luminosa e dall'aspetto più giovane.

Euphidra - Balsamo Trattamento Ristrutturante

Un balsamo ristrutturante con acido ialuronico, per capelli più idratati, voluminosi e vitali.

Restart - Shampoo Micellare

Shampoo micellare per capelli secchi e crespi.

3INA MAKEUP - The 24h Pen Eyeliner 900 Black

L'eyeliner in penna di 3INA con tenuta di 24 ore è facile da applicare, si asciuga rapidamente e resiste tutto il giorno. Vegano e Cruelty Free, ha un colore intenso e dona una finitura matt in una sola passata!

Naturtint Hair Food - Maschera Quinoa Hair Food

Una speciale maschera per capelli colorati, formulata con il 99% di ingredienti di origine naturale e arricchita con Quinoa.

Remington D2400 - Asciugacapelli da viaggio

Asciugacapelli da viaggio con manico pieghevole, 2 temperature e 2 velocità.

Nivea Creme - Crema multiuso classica

La crema idratante multiuso Nivea Creme è l'ideale per la cura della pelle grazie alla sua formula a base di Eucerit, un ingrediente fisiologico dalle capacità idratanti. La sua formula è molto delicata e adatta per adulti e bambini e non contiene parabeni e conservanti.

Nails. Inc - Smalto per Unghie

Smalto per unghie colore rosso.

Nails.Inc - Smalto per Unghie Glitter

Smalto per unghie glitterato.

3INA MAKEUP - The Color Pen Eyeliner 759 Verde

L'eyeliner in penna di 3INA di colore verde con tenuta di 10 ore è facile da applicare, si asciuga rapidamente e resiste tutto il giorno. Vegano e Cruelty Free.

Deborah - Mascara 24 Ore Instant Maxi Volume

Deborah Mascara 24 Ore Instant Maxi Volume ha una texture arricchita da un potente booster di cheratina e dall'olio di melograno, che ammorbidisce e nutre le ciglia, per ciglia sane e rinforzate.

Marvis - Dentifricio Anice Menta

Marvis - Il dentifricio cult di Firenze. La menta anice rimuove la placca batterica e altre placche ostinate, il fluoro fortifica lo smalto dei denti e l'olio di menta piperita fornisce un alito fresco.

Nivea - Naturally Clean Detergente Viso Solido Rinfrescante

Un detergente per il viso solido e naturale, con olio di mandorle e mirtilli, per una sensazione unica di freschezza, e dalla formula vegana con il 99% di ingredienti di origine naturale.

N.A.E. - Docciaschiuma Delicatezza

Il docciaschiuma Delicatezza, con estratti di fiori d'arancio biologico ad una bassa concentrazione di profumo, deterge delicatamente e lenisce la pelle, rispettandone il naturale equilibrio di idratazione

Belei - Maschera viso rivitalizzante in idrogel

La maschera in tessuto Belei, con trattamento rassodante, è realizzata con principi attivi, per proteggere e idratare la pelle. Contiene estratto d'uva: un ingrediente naturale, ricco di antiossidanti.

Scopri il Calendario dell'Avvento 2021 in vendita su Amazon.it