Riscaldare casa in modo naturale con i caminetti ad acqua MaisonFire

La casa deve essere funzionale, confortevole e in grado di rispondere alle esigenze di chi la abita. È il luogo in cui trascorrere il tempo in modo piacevole, rilassato, soprattutto ora che arriva l’autunno e l’inverno.

È possibile rendere più accogliente e funzionale un appartamento in città, con dettagli eleganti e nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie ai caminetti ecologici MaisonFire ogni appartamento avrà un tocco in più.

I caminetti elettrici ad acqua, assicurano un focolare sostenibile e senza l’ingombro della canna fumaria.

Queste soluzioni garantiscono la massima libertà d’impiego e quindi d’arredo. Possono essere collocati a contatto con superfici delicate, come il legno, cartongesso, marmo o in prossimità della tv. Si possono appendere alle pareti come quadri, poggiare sui mobili o in apposite nicchie.

La versione elettrica ad acqua, è in grado di riprodurre in modo realistico la legna che arde e l’effetto fumo, mediante una tecnologia a ultrasuoni brevettata, vapore acqueo e luci colorate e offre una totale sicurezza d’impiego.

Rientrare a casa, nelle fredde serate autunnali e poter godere in pochi secondi, della magia del focolare, leggere un libro, guardare la tv accompagnati dal crepitio della legna che arde è possibile grazie ai caminetti elettrici ad acqua MaisonFire.