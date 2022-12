Cani e botti di Capodanno: cosa fare per aiutare Fido e riportare la serenità in 4 mosse

L’atmosfera natalizia è iniziata e fervono i preparativi per feste, celebrazioni e vacanze fuori casa: un’eccitazione generale percepita anche dagli amici a 4 zampe, che non sempre però condividono l’entusiasmo umano per i festeggiamenti.

“Rompere la routine può essere divertente per un cucciolo mentre può mettere a disagio un cane adulto o anziano” osserva Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e past President di S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale).

“C’è poi il tema della confusione in casa, degli ospiti e dei cambiamenti nella disposizione dell’ambiente domestico, gli addobbi – così affascinanti ma off limits per loro – e soprattutto i rumori violenti di botti e fuochi d’artificio che ogni anno creano un disagio estremo in tanti cani, arrivando in taluni casi a costituire un pericolo per la loro salute e la sicurezza”.

Quando un cane prova paura un segnale frequente è il tremore, ma anche la ricerca di vicinanza con il referente umano o, viceversa, il nascondersi e isolarsi in una zona della casa che avverte come “sicura”, come ad esempio il bagno o la cabina armadio. Alcuni cani arrivano ad avere un vero e proprio attacco di panico, con perdita di saliva, vomito e minzioni e defecazioni emozionali (fare i bisogni in casa). Ci sono poi cani che, anche una volta terminato il rumore violento fonte di stress, impiegano molto tempo prima di ritrovare la calma.

Come aiutare il cane ad affrontare i rumori forti in 4 passi

Quando l’evento rumoroso è atteso ed è noto che si verificherà, come il periodo delle feste natalizie e in particolare il Capodanno, si possono adottare in anticipo alcuni accorgimenti per regalare al cane maggiore serenità. Ecco allora 4 indicazioni per festeggiare riducendo al minimo stress e paura per i cani:

1. Allestire una stanza rifugio

Scegliere la stanza più lontana dalla fonte del rumore, e allestirla come un vero rifugio, con le finestre e tapparelle chiuse e luce soffusa.

2. Rumore di fondo

Lasciare nella stanza un leggero rumore di fondo in modo che attutisca i botti esterni, ad esempio la musica che si ascolta abitualmente.

3. Rimanere calmo per evitare di trasmettere ansia

Per non trasmettere ansia al proprio cane è importante rimanere calmi. Non mostrarti troppo protettivo, non coccolare il cane in continuazione e non guardarlo negli occhi: questi comportamenti, infatti, servono solo a rinforzare il senso di paura nel cane e confermargli che si sta comportando nel modo giusto.

Per aiutarlo a superare questa situazione stressante, consentigli di starti vicino ma senza coccolarlo e vezzeggiarlo. Anche punirlo è sbagliato: continua a fare quello che stai facendo, senza dare peso al rumore, e mostrati calmo, neutro e sicuro.

4. Farsi aiutare dai feromoni

I feromoni, disponibili sotto forma di diffusore per ambiente o sotto forma di collare sono sostanze naturali e di efficacia dimostrata nel riportare serenità ai cani nelle situazioni di stress e paura, come nel caso di botti e rumori forti.

In queste situazioni un alleato sono i feromoni appaganti materni, come quelli rilasciati da Adaptil Diffusore o Adaptil Collare.

“Adaptil invia un messaggio di naturale rassicurazione noto scientificamente con il nome di feromoni: di fatto sono messaggi di comunicazione chimico olfattivi tra animali della stessa specie” spiega Francesca Frigerio, Marketing Manager di Adaptil in Ceva Salute Animale. “Questi feromoni riproducono tutte le proprietà dei naturali feromoni rilasciati da mamma cane, portando al cane spaventato o agitato un sollievo dallo stress e dunque da tutti i comportamenti ad essi collegati.”

E se i rumori forti arrivano inattesi?

Se ci si trova un periodo in cui ci si aspetta rumori forti ma in modo non specifico, ad esempio l’inizio di lavori in una casa vicina o le giornate di sagre di paese, l’utilizzo dei feromoni come prevenzione nell’intero periodo, ad esempio uno o due mesi, si rivela efficace per risparmiare a Fido momenti di profondo stress. In generale, infatti, i feromoni aiutano a prevenire lo stress nei cani anche nella vita di ogni giorno.

“Per la gestione dello stress o della paura dei rumori che si verifica in modo inatteso una recente novità è Adaptil Chew, bocconcini golosi a base di ingredienti naturali e poco calorici che riportano tranquillità in modo aiuto rapido anche in situazioni impreviste” aggiunge Frigerio. Si tratta di un “piccolo premio” che rilassa velocemente il cane spaventato senza indurre sonnolenza o creare dipendenza. Se poi la situazione stressante o paurosa è prevista o prevedibile, si può somministrare una mezz’ora prima che si verifichi l’evento e può essere utilizzato anche in combinazione con il diffusore di feromoni per una massima efficacia. Quando invece il cane mostra sintomi di un attacco di panico, è importante rivolgersi al Medico Veterinario.