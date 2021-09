La cappa da cucina per eliminare tutti i cattivi odori

Laè un elemento indispensabile in ogni cucina, oltre ad essere fondamentale pere i fumi durante la preparazione dei cibi, negli ultimi anni è diventata un vero e proprio elemento d’arredo.

In commercio ci sono differenti modelli come an esempio quella:

A parete : è la più diffusa ed è posizionata contro la parete, direttamente sul piano cottura. La canna fumaria può essere nascosta nel muro o visibile per diventare un elemento d’arredo

A incasso: è pensata per integrare la cappa nell'arredo della cucina perché può essere nascosta dietro un'anta oppure è possibile di lasciarla a vista

Se tra i vari modelli in commercio siete alla ricerca di un modello ad incasso, allora non potete farvi sfuggire la cappa aspirante Ciarra.

L’apparecchio si adatta al piano cottura standard perché lunga 60 cm ed è realizzata in acciaio inox per essere efficiente senza tralasciare lo stile. Il modello dal design essenziale è perfetto per le cucine classiche o quelle moderne grazie alle linee minimal e squadrate che si adattano ad ogni ambiente.

Caratterizzata da un’elevata velocità di estrazione (370 m3/h) riesce ad assorbire efficacemente grasso, fumo e polvere, per proteggere tutta la famiglia dai cattivi odori. Inoltre, può essere azionata ad ogni ora del giorno perché ha un livello di rumore basso, circa 63 dB, perfetto per non disturbare i piccoli che dormono.

Facile da utilizzare, grazie ai due pulsanti sul lato destro dell’apparecchio, potete scegliere tra due modalità di utilizzo:

Riciclo : purifica l’aria attraverso i filtri a carbone

: purifica l’aria attraverso i filtri a carbone Aspirante: elimina i cattivi odori utilizzando un tubo di estrazione del diametro di 150 mm

Facile da montare, la sostituzione dei filtri a carbone e la pulizia della cappa è semplice e veloce, adatta a chi ha poco tempo e non vuole rinunciare ad un apparecchio pulito ed efficiente.