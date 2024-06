Nuovo carica Power station EcoFlow per auto, camper e altri veicoli

EcoFlow ha ampliato la sua gamma di prodotti con il nuovo caricabatterie per alternatore. Un innovativo prodotto che offre ai viaggiatori e agli amanti delle avventure all'aperto capacità di ricarica rapida sfruttando l'energia in eccesso dell'alternatore del loro veicolo.

Ricarica rapida in movimento: 1,3 ore per una ricarica da 1 kWh

Gli amanti della vita in camper e dei viaggi richiedono energia accessibile e il comfort dell'off-grid, portando così alla necessità di un accesso illimitato all'elettricità che non dipenda da un'alimentazione fissa o dai generatori a carburante.

Collegandosi direttamente alla batteria di avviamento dei veicoli, il caricabatterie per alternatore si installa con facilità e permette agli utenti di guidare e allo stesso tempo caricare le power station EcoFlow, assicurando energia e fornendo a ogni avventura comfort come quelli di casa.

Le power station sono dispositivi con batteria, inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko), capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere, dallo smartphone ad un frigorifero.

Con una potenza in uscita di 800 W e ricarica da CC a CC, il caricabatterie per alternatore carica in modo efficiente 1 kWh di potenza in sole 1,3 ore durante la guida, 8 volte più rapidamente rispetto alla presa accendisigari da 12 V del veicolo.

Un dispositivo 3 in 1: caricabatterie, avviatore di emergenza e mantenitore di carica per batterie

Oltre a essere un caricabatterie da 800 W, il caricabatterie per alternatore EcoFlow funziona anche da avviatore di emergenza per veicoli e include un mantenitore di carica integrato per aumentare la longevità della batteria di avviamento del veicolo.

Il caricabatterie per alternatore può rifornire la batteria del veicolo da una power station portatile connessa, fungendo da avviatore di emergenza ed evitando agli utenti situazioni di difficoltà. Il mantenitore di carica assicura anche che la batteria di avviamento del veicolo rimanga sempre in condizioni ottimali.

Prezzo, disponibilità e offerte

Il caricabatterie per alternatore è già disponibile per l'acquisto sul sito Web EcoFlow e su Amazon al prezzo ufficiale di 329 €.

Fino al 17 luglio, EcoFlow lancerà anche una promozione estiva sul sito Web EcoFlow e su Amazon, offrendo agli utenti la possibilità di acquistare diversi set di prodotti (caricabatterie + power station) a prezzi scontati:

