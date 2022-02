Carioca propone Metallic, la linea per far sbizzarrire i più creativi

Carioca, il marchio specializzato negli articoli da disegno più diversi, propone la linea Metallic, la gamma di prodotti per decorare e dipingere con colori e sfumature originali e accattivanti.

Perfetta sulle superfici scure e i cartoncini neri dove gli effetti speciali dei colori metallici risaltano al meglio, i colori di questa linea durano nel tempo perché resistenti alla luce. Metallic è una delle ultime novità di Carioca, perfetti per ogni occasione perché offrono un’ampia scelta per soddisfare ogni aspirazione creativa, per colorare in modo permanente sulle superfici porose.

I pennarelli Metallic per personalizzare di tutto

I pennarelli Metallic con inchiostro a base acqua e disponibili in set a punta fine o maxi sono perfetti per personalizzare qualsiasi oggetto, come ad esempio gli occhiali da sole o persino le borracce. Con una semplice spruzzata di vernice spray, si ottiene un effetto permanente, mentre se non si è soddisfatti del disegno è possibile cancellarlo e realizzarne uno nuovo perché i pennarelli metallizzati sono facilmente removibili dalle superfici lisce.

Scopri di più su Amazon

Le tempere Metallici: sei colori per dare sfogo alla fantasia

Le tempere Metallic sono già pronte all’uso e ogni set è caratterizzato da 6 fantastici colori metallici: oro, argento, rame, bronzo, argento ghiaccio e oro rosa. Non rimane che prendere in mano il pennello e dare libero sfogo al proprio estro. Tutti i colori, inoltre, sono facilmente lavabili, atossici e senza glutine.

Scopri di più su Amazon

Pastelli a cera Metallic: vivaci e resistenti

I pastelli a cera Metallic dalla caratteristica forma triangolare e dall’effetto coprente sono ideali per superfici scure e si lavano sempre facilmente lavabili, quindi non sarà più un problema sporcarsi le mani. Le matite colorate Metallic, invece, disponibili in confezioni di 12 colori assortiti e dal corpo esagonale, hanno la mina premium per resistere anche alle cadute, come spesso succede a chi è un po’ maldestro.

Scopri di più su Amazon

Temperelli Metallic: semplici da usare e dal risultato garantito

I temperelli Metallic sono tempere solide in stick senza uso di solventi: facili da usare, hanno colori brillanti e mescolabili tra loro per un effetto sempre ad alta copertura. Su carta, cartoncino, legno e cartone, non è importante dove si usano, la tempera asciugherà in fretta senza ondulare la carta. L’effetto finale sarà satinato senza necessità di vernice protettiva.

Scopri di più su Amazon

Mask Up per un trucco sorprendente

Mask Up è la gamma di colori per la pelle realizzati da Carioca per il trucco di grandi e bambini. Quattro i colori metallici, dall’effetto coprente, per creare maschere e trucchi davvero sorprendenti. A base di acqua, i Mask Up sono dermatologicamente testati e facilmente lavabili con acqua e sapone.

Scopri di più su Amazon

Metallic Creator Set: tutto l’occorrente per gli artisti in erba

E per i più creativi la linea si arricchisce di una scatola gioco per realizzare super biglietti 3D metallizzati. Il Metallic creator set racchiude 6 pennarelli metallici a punta grossa, 8 pennarelli metallici a punta fine, 12 matite metalliche, 8 pastelli a cera maxi metallici, 6 tempere solide in stick.

Scopri di più su Amazon