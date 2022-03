Personalizzare il proprio look è possibile con i Carioca Fabric

I bambini e le bambine sanno quello che vogliono e come lo vogliono e Carioca fornisce loro gli attrezzi e gli strumenti per realizzare un look personalizzato secondo i gusti di ciascuno.

Da oggi è possibile infatti creare il proprio outfit con la linea Fabric per decorare e disegnare sulla stoffa, con punte e impugnature specifiche per le diverse fasce di età.

I prodotti della linea Fabric sono pensati per decorare abiti e accessori, colorare e disegnare sui tessuti, i prodotti sono moltissimi ed è possibile sceglierli a seconda delle esigenze e dell’età.

Il Temperello TEXTIL speciale per tessuti ha la punta e un diametro di presa spessi, ideali per i bambini più piccoli e per colorare superfici vaste. I colori brillanti sono ad alta coprenza, una volta disegnato e aver fatto asciugare, è sufficiente mettere un foglio di carta sui due lati della zona decorata e passare il ferro da stiro per 3-4 minuti, fissato il colore, il tessuto potrà essere lavato in lavatrice fino a 60°C.

Per disegnare con più precisione ci sono anche i pennarelli per tessuti a punta maxi (6 mm di diametro) e punta fine (2,6 mm). I colori non contengono solventi e una volta utilizzati diventano indelebili sono adatti per i più piccoli perché hanno:

Punta bloccata

Prodotti atossici realizzati con coloranti alimentari

Inchiostro a lunga durata

Cappuccio ventilato anti soffocamento

Per mantenere una maggior durata e brillantezza dei colori si consiglia di passare il ferro da stiro sul retro del disegno finito.