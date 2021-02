"Il portavoce": Rocco Casalino si racconta nella sua autobiografia

Dall'infanzia difficile, agli esordi in televisione, fino alla politica, Il portavoce è l'autobiografia di Rocco Casalino

Da Cinecittà a Palazzo Chigi il passo non sembra troppo breve, ma l’eccezione che conferma la regola c’è: Rocco Casalino è diventato famoso grazie alla prima edizione del Grande Fratello, ma sono passati 21 anni dal debutto del celebre programma televisivo e molti dei partecipanti hanno cambiato vita.

L’esempio emblematico è proprio quello di Casalino, diventato militante del Movimento 5 Stelle dieci anni fa, fino a ricoprire il ruolo di responsabile della comunicazione, lo stesso incarico che gli ha affidato l’ex premier Giuseppe Conte.

Una parabola così ampia e particolare è diventata lo spunto per un libro, il memoir “ Il portavoce ”, edito da Piemme, che racconta una storia diversa da quella di tanti politici italiani. L’autobiografia svela gli episodi salienti di quasi mezzo secolo di vita di Casalino, senza nascondere alcun particolare privato.

La sua è stata un'infanzia difficile segnata da povertà, violenze e umiliazioni lontano dall'Italia perchè la sua famiglia è emigrata in Germania in cerca di fortuna. I primi quindici anni della vita di Rocco, sono stati segnati da una vita modesta e un padre violento. Nonostante questo la sua determinazione lo spinge a impegnarsi duramente nello studio, tanto da diventare il primo della classe coltivando la sua passione per la matematica che impara con semplicità.

Una volta tornato in Italia decide di iscriversi alla facoltà di ingegneria, ma appena laureato capisce che non può rimanere nella sua terra d'origine, perché ciò che gli offre il sud non coincide con le sue ambizioni e la voglia di riscatto.

Questa voglia di emergere lo spinge a fare il provino per il Grande Fratello, dopo questa esperienza ben presto decide di abbandonare la televisione e dedicarsi al giornalismo.

comunicazione politica, fino ad arrivare alla carica di portavoce dell'ex premier Conte. Come emerge dalle pagine del libro " Il portavoce ", la grinta e la determinazione non lo abbandonano mai ed approda in politica, nelle file del Movimento 5 Stelle. Grazie agli insegnamenti di Gianroberto Casaleggio impara la, fino ad arrivare alla carica di portavoce dell'ex premier Conte.