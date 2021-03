Festa del papà: cassetta degli attrezzi per gli amanti del fai da te

Per far felice un amante del fai da te, la cassetta degli attrezzi è il regalo perfetto per la festa del papà

Laè sempre più vicina e scegliere il regalo giusto per stupire il nostro eroe non è semplice, per gli amanti del fai da te una sorpresa che li farà di sicuro contenti è la cassetta degli attrezzi

Questa cassetta degli attrezzi include tutti gli strumenti indispensabili per la manutenzione della casa e l'uso quotidiano. Oltre agli attrezzi fondamentali per coltivare il proprio hobby come martelli, livella, nastro, cacciaviti e chiavi inglesi, la cassetta include anche chiavi esagonali, punte per cacciaviti, torce elettriche e molti altri strumenti pensati per realizzare comodamente ogni tipo di lavoro in casa.

La finitura cromata, resistente alla ruggine, garantisce lunga durata di utilizzo, mentre l’impugnature ergonomica e antiscivolo realizzata in gomma ha una durata di vita maggiore e aumenta il comfort durante l’utilizzo.

La cassetta per gli attrezzi arricchita da scomparti interni stampati è completata da una comoda maniglia ed è il perfetta per averla sempre con sé e far felice tutti i papà.